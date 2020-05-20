أخبار الرياضة| الأهلي يجدد لـ سعد سمير.. معلول يكشف موقفه من الرحيل.. كشريدة معروض على الزمالك.. كاف يدرس إقامة نهائي الأبطال في مصر
الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:22 م
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعربية والأوروبية.
أنهت إدارة الأهلي إجراءات تجديد تعاقد سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول بعد أن بات لاعبًا حرًا منذ أن تم رفع اسمه من قائمة الفريق في يناير الماضي.
رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فكرة رحيل الظهير الأيسر التونسي علي معلول.
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك
عن خروج البوركيني إيريك تراوري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من حسابات مسئولي النادي الأبيض بخصوص التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك أن أحد وكلاء اللاعبين قام بعرض وجدى كشريدة، ظهير أيمن النجم الساحلى، على إدارة الكرة بالنادى الأبيض.
يدرس مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف
"، مقترح إقامة المباريات المتبقية من منافسات دوري أبطال أفريقيا في بلد واحد من أجل تقليل التحرك والسفر على إثر تفشي فيروس الكورونا.
كلف عبدالله السعيد
نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، المحامي الخاص به، بتحرير محضر في قسم التجمع الخامس، ضد إدارة "كومباوند واتر واى"؛ بعد موقف محرج تعرض له، بسبب أمن المدينة الذي منع ضيوفه، مساء أمس، من العبور من بوابات الكومباوند والوصول إلى شقته.
قال تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك السابق، إن التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، للعب في القلعة البيضاء، ستكون إضافة قوية جدًا للفريق الأبيض. نجم النصر السعودي: تشافي فاوضني للانتقال إلى السد القطري وصل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، إلى ميلوود (مقر ملعب تدريبات الريدز)، صباح اليوم، الأربعاء، لأول مرة منذ شهرين. كشف الدولي المغربي ، نور الدين أمرابط نجم النصر السعودي، عن رغبة الإسباني تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة السابق، ومدرب السد القطري، في ضمه لصفوف الفريق.