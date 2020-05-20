إيران تسجل 2346 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ، اليوم الأربعاء، تسجيل 2346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ليصبح إجمالي الإصابات 126 ألفا و949.





وشهدت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إيران ارتفاعا عن الامس، حيث سجلت البلاد 2111 إصابة أمس الثلاثاء.





فيما كشف المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانيور عن تسجيل 64 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 7183 حالة وفاة.





فيما قال إن البلاد سجلت حتى الان تعافي 98808 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد.





وتعتبر إيران أكثر دول المنطقة تضررا من فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت أكبر نسبة وفيات، وثاني أكبر عدد إصابات بعد تركيا.