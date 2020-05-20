AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إغلاق جميع المقابر أمام المسلمين والأقباط خلال أسبوع عيد الفطر

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:32 م
غلق المقابر
غلق المقابر
Advertisements
همت الحسينى
وقع محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة اليوم الأربعاء قرارا بغلق جميع المقابر الكائنة بنطاق الحى " مسلمين وأقباط  " غلقا" كاملا" وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك فى الفترة من ٢٣ إلى ٢٩ مايو الجارى وذلك أمام المترددين على المقابر.

جاء القرار فى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بشأن تشديد الأجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال ايام العطلات والاجازات الرسمية.

اقرأ ايضا :

وشمل قرار رئيس الحى أن يستثنى من القرار جميع حالات الدفن بكافة المقابر سواء مقابر المسلمين او الأقباط ويفتح لهم باب واحد فقط فى حالة الدفن فى اى وقت من أوقات اليوم خلال تلك الفترة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد غلق المساجد.. الأوقاف تكشف مصير صلاة الجنازة على المتوفين بفيروس كورونا.. فيديو

عشان ما نبقاش زي إيطاليا.. غلق شاطئ جمصة للحد من كورونا.. فيديو

لمدة 10 أيام.. غلق كامل لـ 4 مدن في الدقهلية

إغلاق مدن كاملة وحظر تجول شامل.. ماذا تخطط الحكومة لـ شم النسيم

محافظ الدقهلية: تكليف السكرتير المساعد بمتابعة تنفيذ قرار غلق شواطئ مدينة جمصة

إعدام 70 كيلو شيكولاتة منتهية الصلاحية بحي غرب المنصورة .. صور

ترشيحاتنا

للا فضة: نجاحى فى البرنس مش صدفة.. ولم أدخل الفن بالواسطة

شاهد.. أول صور للبريطانية التي عثرت عليها الشرطة مقتولة وجثتها مقسمة على حقيبتين

علي جمعة: بلعام بن باعوراء اكتشف اسم الله الأعظم ثم دعا على سيدنا موسى

دعاء ختم القرآن فى رمضان

الصحة تنفي أرقام الإصابات والوفيات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فيروس كورونا

السعودية تسجل 2691 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

AdvertisementS

دراسة جديدة تؤكد قتل فيروس كورونا تلقائيا داخل سيارتك

18 يوليو.. محاكمة رامز جلال ومالك قناة إم بي سي بسبب مجنون رسمي

الحكومة: هؤلاء مستثنون من خصم الـ 1% من رواتبهم الشهرية

الصحة: تسجيل 745 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 21 حالة وفاة

وفاة 21 حالة .. الصحة تعلن تفاصيل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا

هنأ المصريين بعيد الفطر.. مدبولى: توفير كمامات مستدامة للمواطنين بأسعار مقبولة وجودة عالية

التحقيقات في حريق مستشفى حميات إمبابة: نشب بسبب حرارة الجو وسخونة أسلاك كهرباء

الصحة تنفي أرقام الإصابات والوفيات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فيروس كورونا

عميد طب قصر العيني تنفي صحة إجراء تحاليل فيروس كورونا بالمنازل

اخبار الفن .. ضحية رامز جلال .. وفاة فنان شهير بالسرطان .. سر ظهور ياسمين صبرى بفستان الزفاف مرتين

بعد الزيادة السنوية.. تعرف على مصروفات المدارس المصرية اليابانية لعام 2021

علي جمعة: بلعام بن باعوراء اكتشف اسم الله الأعظم ثم دعا على سيدنا موسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينقي الجسم من السموم.. مشروب كايلي جينر في الحجر المنزلي

رخيصة وفعالة.. 5 استخدامات جديدة لـ بيكربونات الصوديوم

مشكلة كل ست.. المعايير بالكوب والملعقة والجرام