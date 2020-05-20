إغلاق جميع المقابر أمام المسلمين والأقباط خلال أسبوع عيد الفطر

وقع محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة اليوم الأربعاء قرارا بغلق جميع المقابر الكائنة بنطاق الحى " مسلمين وأقباط " غلقا" كاملا" وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك فى الفترة من ٢٣ إلى ٢٩ مايو الجارى وذلك أمام المترددين على المقابر.





جاء القرار فى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بشأن تشديد الأجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال ايام العطلات والاجازات الرسمية.





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