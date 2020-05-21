عصام عبد الفتاح: سأترشح لانتخابات اتحاد الكرة في حالة واحدة

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس

لجنة الحكام

في اتحاد الكرة السابق، أنه صاحب مشروع زيادة بدلات الحكام من 1500 جنيه لـ 3000 ألف جنيه، وتقدم به لمجلس الإدارة للموافقة عليه، كاشفا عن أنه تم تنفيذه أثناء عهد اللجنة الخماسية.