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رياضة

عصام عبد الفتاح: سأترشح لانتخابات اتحاد الكرة في حالة واحدة

الخميس 21/مايو/2020 - 01:46 ص
عصام عبد الفتاح
عصام عبد الفتاح
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ياسمين تيسير
أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة السابق، أنه صاحب مشروع زيادة بدلات الحكام من 1500 جنيه لـ 3000 ألف جنيه، وتقدم به لمجلس الإدارة للموافقة عليه، كاشفا عن أنه تم تنفيذه أثناء عهد اللجنة الخماسية. 

وأضاف عصام عبد الفتاح في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورت 2"، أن الاتحاد السابق سعى كثيرا لتطبيق تقنية الفار حيث عقد عدة جلسات مع الأندية لتحمل التكاليف، ثم عرض عليهم تحمل نصف التكاليف والاتحاد النصف الآخر، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة بُذلت لتطبيق التقنية في مصر.


وتابع أن الاتحاد السابق رحل عن الجبلاية و فى خزينتها مبالغ مالية بالدولار، إضافةً إلى وديعة يتم اللجوء لها حال حدثت أزمة في صرف الرواتب، ملمحًا إلى أن أزمات لجنة الحكام حاليا مفتعلة وغير مبررة.

وأعلن أنه سيترشح فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة إذا سمحت الظروف، مؤكدا أن بند الـ 8 سنوات لو كان هدفه منع أشخاص محددين من الترشح فمن الأفضل إخبارهم شخصيا بهذا الأمر.

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