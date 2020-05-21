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أخبار العالم

شاهد.. آلاف البريطانيين يخرجون إلى الشواطئ بعد تخفيف قيود كورونا

الخميس 21/مايو/2020 - 03:52 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
بدأت الحياة العامة تعود تدريجيًا في جميع أنحاء بريطانيا إثر إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون تخفيف القيود الاحترازية التي كانت مفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وفي الوقت الذي سجلت فيه بريطانيا، أمس الأربعاء، تراجعًا جديدًا في الحصيلة اليومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بواقع 363 مقابل 545 حالة في إحصائية يوم الثلاثاء، شهدت شواطئ بريطانيا إقبالًا كثيفًا من المواطنين الذين خرجوا إليها لأول مرة منذ فرض حالة الإغلاق والعزل المنزلي. 

وعلى الرغم من أن المؤشرات لا تزال مرتفعة، إلا أن سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أعلنت سابقا عن تجاوز ذروة الجائحة في المملكة المتحدة وبدأت عملية رفع القيود العامة بشكل تدريجي.

وتعتبر بريطانيا ثاني دولة على مستوى العالم من حيث حصيلة ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة، والخامسة من حيث الإصابات.

شاهد.. آلاف البريطانيين يخرجون إلى الشواطئ بعد تخفيف قيود كورونا
شاهد.. آلاف البريطانيين يخرجون إلى الشواطئ بعد تخفيف قيود كورونا
شاهد.. آلاف البريطانيين يخرجون إلى الشواطئ بعد تخفيف قيود كورونا
شاهد.. آلاف البريطانيين يخرجون إلى الشواطئ بعد تخفيف قيود كورونا
شاهد.. آلاف البريطانيين يخرجون إلى الشواطئ بعد تخفيف قيود كورونا
شاهد.. آلاف البريطانيين يخرجون إلى الشواطئ بعد تخفيف قيود كورونا
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