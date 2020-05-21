قبر شهيد سيناء يتحول لبيت نحل يخرج منه عسل.. والاهالي في ذهول

شهدت قرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات بـ

ظاهرة فريده من نوعها حيث تحول قبر الشهيد المقدم مرسي العباسي شهيد القوات المسلحة في العملية الشاملة سيناء 2018 الي مزار لأهالي القرية والشباب بها لرؤية باب ومدخل قبر الشهيد الذي تحول لبيت للنحل والعسل يخرج ويدخل منه.





واضاف شكري منصور من اهالي قرية الدلجمون ان تلك الظاهرة الملفتة للنظر جدا علمنا بها من المواطن تامر البقلي جار الشهيد في المقابر حيث يتردد علي القبر الخاص بوالده بصفة شبه يومية لقراءة الفاتحة له ولاحظ قيام النحل بالدخول والخروج من باب قبر الشهيد وعمل بيت له بباب مقبرة الشهيد وأخبرنا بذلك.













كما قامت أسرة الشهيد وأهالي القرية بالتردد علي قبره لرؤية تلك الظاهرة الفريدة من نوعها نظرا لأن النحل لا ينشئ بيتا له إلا في الاماكن النظيفة الجميلة التي بها روائح عطرة وأن الشهيد حي يرزق كما ذكر القرآن الكريم.





واضاف عاطف طعيمة خال الشهيد ان نجل شقيقته استشهد عام 2018وهو بطل من ابطال العملية الشاملة سيناء واستشهد وترك طفلا عبدالرحمن 4 سنوات وأقيمت جنازة شعبية حاشدة له بالقرية وقتها وأطلق محافظ الغربية اسمه علي مدرسة ابتدائي بالقرية تخليدا لذكراه مشيرا إلي ان الظاهرة الأخيرة والخاصة بتجمع النحل علي باب مقبرة الشهيد تؤكد أن النحل والعسل لا يجتمعان الا في المناطق الجميلة وذات الرائحة العطرة وأن قبر الشهيد بمثابة جنة له.



