اخبار الرياضة.. مروان محسن باق في الأهلي.. ستاندر لياج يحسم موقفه من بن شرقي.. نجم الإسماعيلي يطالب بإلغاء الدوري

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على تأجيل مفاوضات التمديد لمروان محسن، مهاجم الفريق الأول، إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، خاصة أنه ليس هناك أي مشاكل في هذا الملف.
حسم نادي ستاندر لياج البلجيكي موقفه النهائي من ضم أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
طالب أسامة خليل نجم النادى الإسماعيلي السابق بضرورة إلغاء بطولة الدورى الممتاز الموسم الجاري لمواجهة الحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد وتفادي إصابة أى لاعب أو عنصر من عناصر المنظومة الرياضية.
علق الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والمحلل الكروي على أزمة لقب نادي القرن التى فجرها نادي الزمالك مؤخرا عقب لجوئه مؤخرا إلى تقديم شكوى فى الهيئات الرياضية لإثبات أحقيته فى اللقب.
كشف نادي الصفاقسي التونسي، حقيقة اقتراب مدافعه حمزة المثلوثي من الانضمام إلى نادي الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
توقعت شبكة " سكاي سبورتس" العالمية، رحيل الدولي المصري محمد النني لاعب فريق آرسنال المعار إلى صفوف بشكتاش التركي، عن الجانرز، بنهاية الموسم الجاري.