اخبار الرياضة.. مروان محسن باق في الأهلي.. ستاندر لياج يحسم موقفه من بن شرقي.. نجم الإسماعيلي يطالب بإلغاء الدوري

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :





استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على تأجيل مفاوضات التمديد لمروان محسن، مهاجم الفريق الأول، إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، خاصة أنه ليس هناك أي مشاكل في هذا الملف.



حسم نادي ستاندر لياج البلجيكي موقفه النهائي من ضم أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.







