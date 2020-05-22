AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وليد سليمان تعليقا على مشهد ملحمة البرث: شهداء الواجب ذكراهم خالدة للأبد

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:09 ص
شهداء كمين البرث
شهداء كمين البرث
Advertisements
محمد بدران
علق وليد سليمان لاعب الأهلى على حلقة الاختيار الذى تم عرضها اليوم التي استشهد فيها العقيد أحمد صابر منسي. 


ونشر وليد سليمان صورة للشهيد العقيد أحمد المنسي وابطال كمين البرث من خلال حسابه الشخصي انستجرام، وعلق قائلًا: "رحم الله من ضحوا بحياتهم فداءً للوطن وربط علي قلوب ذويهم، شهداء الواجب ذكراهم خالدة للأبد 🇪🇬".

وتدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏


ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 


ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.

وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي. 

ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E، وقناة ام بي سي دراما. 





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى بعد عرض الاختيار: سيظل البطل أحمد المنسي وكل شهداء مصر في قلوبنا

أمير كرارة ينشر صورة من الاختيار.. ومتابعوه: وحش سيناء

ملحمة البرث.. بيتر ميمي من كواليس مسلسل الاختيار .. شاهد

رامز أمير لمتابعيه: وبدأت الحكاية

بعد عرض الاختيار.. أحمد الشامى: مصر كلها بتدعيلكم بنحبكم من قلبنا

محمد رياض بعد عرض الاختيار.. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة

ترشيحاتنا

استخدامات سحرية للبن والفلفل الاسود في سيارتك

اللجنة حتعمل إيه.. شطة يطالب الزمالك بـ تقديم شكوى لـ الجبلاية بشأن لقب نادي القرن

شوفتك وسطهم النهاردة.. محمود البزاوى ينعى ابن أخيه شهيد الوطن في سيناء

شاهد.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري من طائرتها الخاصة

بعد اتهامه بالفساد.. شطة لـ صدى البلد: سأقاضي خالد الغندور

الخارجية: مستعدون لاستئناف مفاوضات سد النهضة بشرط الجدية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رضوى الشربيني بإطلالة ناعمة ورسالة لمتابعيها

لا تتجاهلها.. خطوات قبل وبعد حقن دوالي الساقين

طريقة عمل ترمس العيد لأميرة شنب