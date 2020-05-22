تعرف على الموعد الجديد لبث مناظرة فرج فودة

حددت الهيئة المصرية العامة للكتاب، مساء اليوم موعدا جديدا لبث مناظرة المفكر الكبير فرج فودة، بعدما تم تأجيلها أمس، بسبب اختراق قناة الهيئة العامة للكتاب على موقع يوتيوب.





ومن المقرر أن تبث المناظر عبر قناتي الهيئة العامة للكتاب، ووزارة الثقافة، ودارت المناظرة التاريخية بين شهيد الكلمة المفكر الكبير فرج فودة من جانب، والدكتور محمد عمارة والشيخ محمد الغزالى من جانب آخر، في معرض الكتاب عام ١٩٩٢.





ويأتي بث المناظرة - التي تسببت في اغتيال شهيد الكلمة- كاملة للمرة الأولى، ضمن مبادرة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك".



