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ثقافة

تعرف على الموعد الجديد لبث مناظرة فرج فودة

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:37 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

حددت الهيئة المصرية العامة للكتاب، مساء اليوم موعدا جديدا لبث مناظرة المفكر الكبير فرج فودة، بعدما تم تأجيلها أمس، بسبب اختراق قناة الهيئة العامة للكتاب على موقع يوتيوب.


ومن المقرر أن تبث المناظر عبر قناتي الهيئة العامة للكتاب، ووزارة الثقافة، ودارت المناظرة التاريخية بين شهيد الكلمة المفكر الكبير فرج فودة من جانب، والدكتور محمد عمارة والشيخ محمد الغزالى من جانب آخر، في معرض الكتاب عام ١٩٩٢.


ويأتي بث المناظرة - التي تسببت في اغتيال شهيد الكلمة- كاملة للمرة الأولى، ضمن مبادرة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك".


وفرج فودة كاتب ومفكر مصري، ولد في 20 أغسطس 1945 ببلدة الزرقا بمحافظة دمياط في مصر، وحصل على ماجستير العلوم الزراعية ودكتوراه الفلسفة في الاقتصاد الزراعي من جامعة عين شمس، ولديه ولدان وابنتان، تم اغتياله على يد الجماعة الإسلامية في 8 يونيو 1992 في القاهرة.

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