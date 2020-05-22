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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 22 /5 /2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:26 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يهتم كثيرون بأخبار الابراج والفلك، وتقدم عبير فؤاد ماذا يقول برجك اليوم 22 مايو مهنيا وعاطفيا واجتماعيا .

الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا وعائليا: القمر الجديد في منزلك الثالث يدعمك وتجد أن المحيطين بك هم الملاذ الأمثل بالنسبة لك.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يساعدك على قول رأيك بلباقة وتهتم اليوم باكتشاف أمر جديد.


الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزلك الثاني وتجد أن هناك قضايا مهنية ومالية تشغلك وعليك أن تدرس جيدا خطواتك إذا أردت أن تحقق مكاسب.
عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بالتأني في أحكامك وتعلّم كيف تدرس المعطيات بهدوء.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد في برجك ويمدك ذلك بالقدرة على العطاء والتألق وتعبر عن مشاعر إيجابية.
عاطفيا: اليوم مناسب للقيام بمبادرة عاطفية أو للدخول في تجربة عاطفية جديدة.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وصحيا: القمر الجديد في منزلك الثاني عشر.. انتبه اليوم لصحتك وسلامتك وابتعد عن الأضواء.
عاطفيا واجتماعيا: الفلك ينصحك بعدم الإصرار على موقفك كي لا تثير الأجواء ضدك وعليك أن تكون مرنا.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا: القمر الجديد في منزل المشروعات يجعل اليوم مناسبا للحصول على دعم أو مساندة من أشخاص مخلصين.
عاطفيا واجتماعيا: قد تلتقي بشخص يبحث عن معرفتك وقد تنمو علاقة عاطفية أو تتحول علاقة صداقة لحب.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا: الوضع الفلكي دقيق.. كن أكثر صبرا ومرونة إذا واجهت جمودا وتعنتا مع الحفاظ على روح الحذر.
اجتماعيا وعاطفيا: ينصحك الفلك ألا تشتت نفسك وعليك بتحديد هدف واحد واستمتع بوقتك وبكل دقيقة من عمرك.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا: الوضع الفلكي دقيق.. كن أكثر صبرا ومرونة إذا واجهت جمودا وتعنتا مع الحفاظ على روح الحذر.
اجتماعيا وعاطفيا: ينصحك الفلك ألا تشتت نفسك وعليك بتحديد هدف واحد واستمتع بوقتك وبكل دقيقة من عمرك.

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: تشعر اليوم بالثقة والسعادة وترتفع معنوياتك وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى.
مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل الحظ وقد تكون هناك علاقة مهمة تربطك بشخص من الخارج.

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزل المدخرات ويساعدك ذلك على حل المشاكل بموضوعية وتكسب بسبب مرونتك.
عاطفيا واجتماعيا: قد يساعدك الوضع الفلكي على الاقتراب ممن تحب وقد تكتشف أمرا خافيا.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وماليا: القمر الجديد في مواجهة برجك.. لا تتسرع في تصريحاتك ولا تعط وعودا لا يمكنك الالتزام بها وانتبه لحقوقك.
عاطفيا: تذكّر أن أفضل حل دائما هو التفاهم بهدوء مع من تحب أو مع شركاء الحياة.. احرص على ذلك.


الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وصحيا: تشعر بسلام نفسي وتبدو في حالة مزاجية رائعة.
عاطفيا: القمر الجديد في منزل الحب يعدك اليوم بلقاءات عاطفية رائعة وحوارات حانية تجمعك بالأحباب.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وعائليا: الشمس والقمر الجديد معاكسان وعليك أن تتعامل بهدوء ولطف مع المشاكل والمستجدات.
عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في مربع برجك وعليك اليوم ألا تدع الأفكار السوداء تجتاحك. الثقة والقدرة على الإنجاز.
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