حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 22 /5 /2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا: تشعر اليوم بالثقة والسعادة وترتفع معنوياتك وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى.

مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل الحظ وقد تكون هناك علاقة مهمة تربطك بشخص من الخارج.

العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزل المدخرات ويساعدك ذلك على حل المشاكل بموضوعية وتكسب بسبب مرونتك.

عاطفيا واجتماعيا: قد يساعدك الوضع الفلكي على الاقتراب ممن تحب وقد تكتشف أمرا خافيا.





القوس

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا وماليا: القمر الجديد في مواجهة برجك.. لا تتسرع في تصريحاتك ولا تعط وعودا لا يمكنك الالتزام بها وانتبه لحقوقك.

عاطفيا: تذكّر أن أفضل حل دائما هو التفاهم بهدوء مع من تحب أو مع شركاء الحياة.. احرص على ذلك.







