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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21 /5 /2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الخميس 21/مايو/2020 - 07:16 ص
حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21 /5 /2020
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هاجر هانئ
يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الخميس  21 - 5 - 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم الخميس  21-5- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:

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-برج الحمل
عاطفيا واجتماعيا: اليوم انتبه لأقوالك ولا تتسرع في ردودك.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني واليوم راجع جيدا خطواتك وحاول أن تحافظ على توازن نفقاتك وسلوكك.

-برج الثور
عاطفيا وعائليا: القمر في برجك يمنحك فتنة وشخصية ساحرة وتحسن تدبير أمورك الحياتية.
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يساعدك على اتخاذ قرارات سليمة في أمورك المهنية والمالية.

-برج الجوزاء
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تعمل في صمت وأن تهتم بصحتك.. تذكر إذا ذهبت الصحة يذهب كل شيء.
عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بالتحكم في انفعالاتك ومن المهم أن تتحرك بعيدا عن العيون.

-برج السرطان
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وتحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.
مهنيا وصحيا: اليوم يمدك الفلك بالحيوية وتنعم بالهدوء وقد تخف الضغوط.

-برج الأسد
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس فلا تدع اليوم انفعالاتك تتحكم في تصرفاتك وتعقل.
عاطفيا وعائليا: قد تبدو اليوم محددا في رأيك، لكن لا ترفض الاستماع للرأي الآخر.

-برج العذراء
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما.. فاتبع بصيرتك وإحساسك ولا تخف.
مهنيا: تجد متعتك اليوم في القراءة والاضطلاع وتدق أبواب المعرفة بشغف ويساعدك ذلك على التطور.

-برج الميزان
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم فرصة جيدة لتنمية أعمالك وزيادة مدخراتك.. تتمتع بالحماس وبالثقة في النفس وتملك وسائل التقدم.
عاطفيا واجتماعيا: يمدك القمر بقدرة فائقة على الإبهار والإغراء والفرص كبيرة للاحتفال مع من تحب.

-برج العقرب
عاطفيا وصحيا: القمر في مواجهة برجك يصيبك بالعصبية وعليك أن تتروى في ردود أفعالك وفي حركتك حفاظا على سلامتك.
مهنيا: اليوم مشحون بالأعمال ويدفعك الفلك لتحارب بشأن أمور تهمك، ويجب أن تحمي نفسك وتظهر تماسكا.

-برج القوس
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة ويعدك ذلك بفترة حافلة بالنشاط ويساعدك ذلك على التقدم.
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بالحيوية وبروح متفائلة وقد يدفعك ذلك للتأثير في الآخرين.

-برج الجدي
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحب يتيح أمامك الفرصة لوضع حجر الأساس لعلاقات تهمك.
مهنيا وعائليا: تستطيع اليوم أن تؤدي واجباتك بمثالية وتجتهد في الحفاظ على لياقتك.

-برج الدلو
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة أو جدال.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يتطلب منك اليوم استعدادا للتعامل بمرونة مع من حولك.

-برج الحوت
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمنحك سحرا وجاذبية وإصرارا ويساعدك ذلك على كسب الإعجاب والتقدير.
مهنيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يجعلك اليوم تتصرف بحكمة وتستطيع أن تتكيف بسلاسة مع الظروف.




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