حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21 /5 /2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الخميس 21 - 5 - 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم الخميس 21-5- 2020 و توقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:





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-برج الحمل

عاطفيا واجتماعيا: اليوم انتبه لأقوالك ولا تتسرع في ردودك.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني واليوم راجع جيدا خطواتك وحاول أن تحافظ على توازن نفقاتك وسلوكك.





-برج الثور

عاطفيا وعائليا: القمر في برجك يمنحك فتنة وشخصية ساحرة وتحسن تدبير أمورك الحياتية.

مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يساعدك على اتخاذ قرارات سليمة في أمورك المهنية والمالية.





-برج الجوزاء

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تعمل في صمت وأن تهتم بصحتك.. تذكر إذا ذهبت الصحة يذهب كل شيء.

عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بالتحكم في انفعالاتك ومن المهم أن تتحرك بعيدا عن العيون.





-برج السرطان

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وتحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.

مهنيا وصحيا: اليوم يمدك الفلك بالحيوية وتنعم بالهدوء وقد تخف الضغوط.





-برج الأسد

مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس فلا تدع اليوم انفعالاتك تتحكم في تصرفاتك وتعقل.

عاطفيا وعائليا: قد تبدو اليوم محددا في رأيك، لكن لا ترفض الاستماع للرأي الآخر.





-برج العذراء

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما.. فاتبع بصيرتك وإحساسك ولا تخف.

مهنيا: تجد متعتك اليوم في القراءة والاضطلاع وتدق أبواب المعرفة بشغف ويساعدك ذلك على التطور.





-برج الميزان

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم فرصة جيدة لتنمية أعمالك وزيادة مدخراتك.. تتمتع بالحماس وبالثقة في النفس وتملك وسائل التقدم.

عاطفيا واجتماعيا: يمدك القمر بقدرة فائقة على الإبهار والإغراء والفرص كبيرة للاحتفال مع من تحب.





-برج العقرب

عاطفيا وصحيا: القمر في مواجهة برجك يصيبك بالعصبية وعليك أن تتروى في ردود أفعالك وفي حركتك حفاظا على سلامتك.

مهنيا: اليوم مشحون بالأعمال ويدفعك الفلك لتحارب بشأن أمور تهمك، ويجب أن تحمي نفسك وتظهر تماسكا.





-برج القوس

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة ويعدك ذلك بفترة حافلة بالنشاط ويساعدك ذلك على التقدم.

عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بالحيوية وبروح متفائلة وقد يدفعك ذلك للتأثير في الآخرين.





-برج الجدي

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحب يتيح أمامك الفرصة لوضع حجر الأساس لعلاقات تهمك.

مهنيا وعائليا: تستطيع اليوم أن تؤدي واجباتك بمثالية وتجتهد في الحفاظ على لياقتك.





-برج الدلو

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة أو جدال.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يتطلب منك اليوم استعدادا للتعامل بمرونة مع من حولك.





-برج الحوت

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمنحك سحرا وجاذبية وإصرارا ويساعدك ذلك على كسب الإعجاب والتقدير.

مهنيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يجعلك اليوم تتصرف بحكمة وتستطيع أن تتكيف بسلاسة مع الظروف.















