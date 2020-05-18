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مرأة

مواليد 18 مايو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:50 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين

ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك ؟  أهم النصائح لمواليد هذا اليوم وفقا لعلم الأرقام.

فكثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

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توقعات الابراج لمولود 18 مايو ..
عليك الأنتباه أكثر لأعمالك اليومية تحتاج إلى اتخاذ قرارت سليمة وسريعه كما أن لديك مشاكل مع الشريك حاول حلها بهدوء ولا تكرر أخطاء الماضي، وتبادل الآراء والأفكار مع الشريك فهو وحده القادر على تفهم ظروفك.
نصيحة لمواليد 18 مايو..
 لديك هاجس الخوف من الإصابة بمرض خطير عليك عدم إهمال صحتك فى الوقت الحالى وعدم إغفال أى اعراض صحية بل قم بإخبار طبيبك فورا

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