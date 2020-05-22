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أخبار العالم

الشرطة تراقبهم.. بريطانيا تقرر فرض حجر صحي على الوافدين إليها لمدة 14 يوما

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:27 ص
بريطانيا تقرر فرض
بريطانيا تقرر فرض حجر صحي على القادمين إليها من الخارج
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شيماء مصطفى
قررت بريطانيا فرض حجر صحي لمدة 14 يوما على الوافدين إليها من الخارج.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من المقرر إعطاء الشرطة سلطات للقيام بعمليات تفتيش عشوائية على منازل القادمين من الخارج للتأكد من عدم مخالفتهم قواعد الحجر الصحي الجديدة لمدة 14 يوما.

وسيمضي الوزراء اليوم قدما في خطة الحجر الإلزامية لجميع الوافدين من الموانئ والمطارات، وسيُطلب من أعضاء البرلمان إدخال قوانين لتعزيز قدرة الشرطة على تطبيق الإجراءات الصارمة.

ولفتت الصحيفة إلى أن السلطات ستقرر فرض غرامة قدرها 1000 جنيه إسترليني على أولئك الذين يخالفون إجراءات الحجر، مع السماح للقضاة بوضع غرامات غير محدودة إذا لم يتم دفع المخالفة.

كما ستجرى الشرطة زيارات منزلية عشوائية للوافدين إلى بريطانيا الذين سيُطلب منهم تقديم عنوانهم، الذي سيدخلون فيه الحجر الصحي.

ووفقًا لصحيفة "تليجراف"، سيتم إجراء حوالي 100 فحص يومي على الوافدين، موضحة أن المواطنين الأجانب والعائدين من الخارج الذين يرفضون الخضوع للعزل الذاتي سيمنعون من دخول المملكة المتحدة.
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