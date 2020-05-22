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منوعات

بسبب عدم بكائه.. سيدة تنتقم من حبيبها الخائن بـ طن من البصل.. اعرف القصة

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:09 ص
سيدة تنتقم من حبيبها
سيدة تنتقم من حبيبها الخائن بـ طن من البصل
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هدير علاء
لجأت امرأة صينية إلى حيلة غريبة من نوعها من أجل الانتقام من حبيبها بعد تخليه عنها واكتشافها خيانته لها، وبعد أن ظلت تبكي لمدة ثلاثة أيام حزنًا على "حبها الضائع"؛ ومن أجل تنفيذ خطتها الانتقامية، فقد استعانت هذه السيدة بكمية هائلة من "البصل".

ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن هذه السيدة، التي لم يتم الكشف سوى عن لقبها "تشاو" كانت في حالة صدمة وحزن شديد بعد انتهاء علاقتها بحبيبها، وقد أثر عليها الانفصال بصورة سيئة، وزادت حالتها سوءًا عندما علمت من أصدقاء مشتركين لها ولحبيبها السابق بأن الأخير لا يعاني من مثل هذه المشاكل، وأنه "ليس منزعجًا على الإطلاق"، ولذلك قررت أن تحاول تلقينه درسا لن ينساه.

وكانت المفاجأة أنها قامت بإعداد ترتيبات من أجل إرسال شاحنة كبيرة إلى عنوان منزله مع رسالة مضمونها: "لقد بكيت لمدة ثلاثة أيام.. والآن حان دورك".


وبداخل هذه الشاحنة كان يوجد حوالي "طن من البصل"، وقد تم توثيق لحظة وصول الشاحنة إلى منزل حبيبها السابق بمقاطعة "شاندونج" الصينية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، ومشاركة اللقطات الخاصة بالواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية بأن هذه السيدة أكدت على عدم التواصل مع المستلم بشأن "طلبية البصل" التي تم إيصالها إلى منزله، وإلقاء البصل أمام باب منزله وتركه.

ولسوء حظ حبيبها السابق، فقد نفذ السائق الذي قام بتوصيل البصل ما طلبته بالضبط، وأمضى حوالي 4 ساعات في نقل البصل الأحمر من الشاحنة ووضعه أمام باب منزل المستلم.

وذكرت "تشاو" في تصريح لوسائل إعلام محلية أنها أرسلت البصل إلى منزله لأنها كانت تريده أن "يعرف طعم الدموع"، بحسب وصفها.


وعلى الجانب الآخر، فقد أشار حبيبها السابق، الذي لم يتم الكشف عن هويته، إلى أنه قرر الانفصال عنها بسبب تصرفاتها "المبالغ فيها"؛ ووصفها بكونها صاحبة "شخصية درامية"، مضيفًا أنها ظلت تقول للجميع إنه لم يذرف دمعة واحدة منذ انفصالهما، متسائلًا عما إذا كان "عدم بكائه يجعله شخصًا سيئًا".

وفي السياق ذاته، قال أحد جيران الشاب، والذي يقيم في نفس الحي، في تصريح لوسائل إعلام: "لا أعلم إذا ما كان حبيب هذه السيدة قد بكى، لكني بكيت بدون شك.. رائحة البصل منتشرة في الحي بأكمله".
بسبب عدم بكائه.. سيدة تنتقم من حبيبها الخائن بـ طن من البصل.. اعرف القصة
بسبب عدم بكائه.. سيدة تنتقم من حبيبها الخائن بـ طن من البصل.. اعرف القصة
بسبب عدم بكائه.. سيدة تنتقم من حبيبها الخائن بـ طن من البصل.. اعرف القصة
بسبب عدم بكائه.. سيدة تنتقم من حبيبها الخائن بـ طن من البصل.. اعرف القصة
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