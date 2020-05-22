ضبط 80 ألف قرص وعبوة دواء مجهولة المصدر وتشميع صيدليتين بالشرقية

كلف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بإحكام الرقابة على سوق الأدوية والمستلزمات الطبية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان توفير دواء آمن حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين، مع تكثيف الرقابة علي التسعيرة الجبرية، والتصدي لممارسات بيع وتداول الأدوية والمستحضرات مجهولة المصدر، وضبط المخالف منها، خاصة في ظل الظروف الراهنة.
أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع الرقابة التجارية بالمحافظة، حملة مسائية مشتركة علي الصيدليات العامة ومحلات المستلزمات الطبية، وذلك بمركز ومدينة ديرب نجم، للتحقق من التزامها بالقوانين المنظمة للعمل، ورصد أى مخالفات بها.
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وأضاف انه أسفرت جهود الحملة عن مداهمة ٢ صيدلية بمركز ديرب نجم يتم بيع الأدوية البشرية بهما بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.
تم ضبط وتحريز أدوية ومستلزمات طبية مخالفة بواقع ٧٩٣٥٠ (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة)، تمثلت المضبوطات المخالفة في أدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المخدرة "ترامادول مهرب"، أدوية مدرجة بالجدولين الأول والثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية صدر بها منشور من وزارة الصحة بإيقاف تداولها، وأدوية بدون فواتير ومنتهية الصلاحية، أدوية خاصة بالمستشفيات ممنوع بيعها بالصيدليات، وآخري محفوظة فى غير إشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف.
وأشار "مسعود" الي انه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، جنح أمن دولة طوارئ بديرب نجم، وتم مصادرة كافة المضبوطات بالصيدليتان غير المرخصتان، وتم تحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص للمتواجدين بهما، وتم الغلق الإداري والتشميع لهما.