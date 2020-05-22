ضبط 80 ألف قرص وعبوة دواء مجهولة المصدر وتشميع صيدليتين بالشرقية

كلف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بإحكام الرقابة على سوق الأدوية والمستلزمات الطبية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان توفير دواء آمن حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين، مع تكثيف الرقابة علي التسعيرة الجبرية، والتصدي لممارسات بيع وتداول الأدوية والمستحضرات مجهولة المصدر، وضبط المخالف منها، خاصة في ظل الظروف الراهنة.





أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع الرقابة التجارية بالمحافظة، حملة مسائية مشتركة علي الصيدليات العامة ومحلات المستلزمات الطبية، وذلك بمركز ومدينة ديرب نجم، للتحقق من التزامها بالقوانين المنظمة للعمل، ورصد أى مخالفات بها.

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وأضاف انه أسفرت جهود الحملة عن مداهمة ٢ صيدلية بمركز ديرب نجم يتم بيع الأدوية البشرية بهما بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.