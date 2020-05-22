العثور على نصف طن فول مدعم تالف داخل مخزن بالقطامية

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة فى ضبط مسئولى إحدى الشركات التابعة للمجمعات الإستهلاكية بالقطامية لاتهامه بالتسبب فى تلف نصف طن فول مدعم تبلغ قيمتها ١٠ ملايين جنيه .





فقد أكدت تحريات ومعلومات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة تقاعس مسئولى إحدى الشركات التابعة للمجمعات الإستهلاكية فى تخزين سلع غذائية ( 500 طن فول مدعم ، تبلغ قيمتها حوالى 10 مليون جنيه ) وإيداعها داخل مخازن الشركة بدائرة قسم شرطة القطامية، رغم تشكيل لجنة من الشركة وإقرارها بعدم صلاحية تلك المخازن لتخزين السلع الغذائية ، مما أدى لحدوث عطب بها نتيجة سوء التخزين، مما يعد إهدارًا وإضرارًا بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخازن بمأمورية بالإشتراك مع مفتشى التموين أسفرت عن ضبط ( أمين المخازن - مقيم بالقليوبية) وعثر بداخل المخازن على ( 150 طن فول وجميعها غير صالحة للإستخدام الآدمى نتيجة إختلاط الحشرات بها ) وتم التحفظ عليها .





وبمواجهت المتهم أيد ما سبق ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



