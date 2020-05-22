AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

العثور على نصف طن فول مدعم تالف داخل مخزن بالقطامية

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:59 م
العثور على نصف طن
العثور على نصف طن فول
Advertisements
كتب محمد صبرى
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة فى ضبط مسئولى إحدى الشركات التابعة للمجمعات الإستهلاكية بالقطامية لاتهامه بالتسبب فى تلف نصف طن فول مدعم تبلغ قيمتها ١٠ ملايين جنيه .

فقد أكدت تحريات ومعلومات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة تقاعس مسئولى إحدى الشركات التابعة للمجمعات الإستهلاكية فى تخزين سلع غذائية ( 500 طن فول مدعم ، تبلغ قيمتها حوالى 10 مليون جنيه ) وإيداعها داخل مخازن الشركة بدائرة قسم شرطة القطامية، رغم تشكيل لجنة من الشركة وإقرارها بعدم صلاحية تلك المخازن لتخزين السلع الغذائية ، مما أدى لحدوث عطب بها نتيجة سوء التخزين، مما يعد إهدارًا وإضرارًا بالمال العام.
      
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخازن بمأمورية بالإشتراك مع مفتشى التموين أسفرت عن ضبط ( أمين المخازن - مقيم بالقليوبية) وعثر بداخل المخازن على ( 150 طن فول وجميعها غير صالحة للإستخدام الآدمى نتيجة إختلاط الحشرات بها ) وتم التحفظ عليها .

 وبمواجهت المتهم أيد ما سبق ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأسعار تنافسية.. المجمعات الاستهلاكية: كيلو الفيليه بـ70 جنيها واللحمة بـ63.. فيديو

ضبط 8 أطنان أغذية فاسدة قبل ترويجها بالقطامية والساحل

ترشيحاتنا

شاهد.. اللقطات الأولى من تحطم طائرة باكستانية تقل 107 ركاب

اينوفيو.. لقاح أمريكي ينجح في إنتاج أجسام مضادة لـ فيروس كورونا

تحليل كورونا دليفري..هل تقدم وزارة الصحة خدمة إجراءpcr بالمنازل.. الوزراء يجيب

بقع دماء على ملابس بائعة المناديل.. الضحية: ركبت مع السواق من منشية ناصر علشان يوصلني للقاهرة الجديدة وهناك اغتصبني

تجاوز الـ 5 ملايين إصابة.. آخر إحصائيات كورونا حول العالم

أخبار السعودية اليوم: تركيا فشلت في ابتزاز السعودية بعد صفعة أبناء خاشقجي لـ أردوغان.. طقوس غريبة خلال دفن موتى كورونا بالمملكة.. ووصول 295 مصريا من العالقين في الرياض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"الحلو مر" مشروب الأسوانيين الأبرز فى رمضان.. أصله سودانى.. تعرف على طريقة إعداده

عادة خاطئة.. هانى الناظر يحذر من الجلوس أمام التكييفات

بجمبسوت جلد.. رزان مغربي تتألق على إنستجرام