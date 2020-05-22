AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

في حالة عودة الدورى.. تطبيق الـ5 تغييرات فى مصر

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:02 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
Advertisements
عبدالله هشام
يسعي مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم لاتباع التجربة الألمانية لاستئناف مسابقة الدوري بعد توقف النشاط منذ مارس الماضي علي خلفية انتشار فيروس كورونا . 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أعلن أنه ستيم استئناف النشاط الرياضي في مصر منتصف يونيو بشكل تدريجي كما سيتم إعادة فتح النوادي ومراكز الشباب بعد أخذ الاجراءات الاحترازية . 


ومن المقرر ان يتم استئناف النشاط الفترة المقبلة علي ان تكون المباريات بدون حضور جماهيري ومن المقرر أن يتم إجراء 5 تغييرات خلال المباراة الواحدة علي نفس النهج الالماني

وكان اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد عودة الدورى بشكل تدريجي في منتصف يونيو وطلب من اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري بتقديم مقترح شامل لعودة المباريات . 


جدير بالذكر أن اتحاد الكرة رفض الغاء مسابقة دورى القسم الثاني والثالث خصوصا وانه متبقي 5 مباريات فقط علي انهاء الموسم وللحفاظ علي مبدأ تكافؤ الفرص . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد شوبير يقدم مقترحا لإنقاذ الموسم الكُروى فى مصر

وليد العطار: اتحاد الكرة جاهز لاستئناف الدورى المصري الممتاز

حازم إمام: اللجنة الخماسية تنتظر التجربة الأوروبية لاستئناف الدوري

خريطة الدوريات الخمسة الكبرى بعد فيروس كورونا.. بين الإلغاء ومخاوف الاستئناف

الرهينة.. دوري الـ كورونا قيد انتظار فرمان حكومي.. وخبراء يطلبون حق العودة

عضو اتحاد الكرة السابق: على الأندية الاستعداد للدوري الجديد

ترشيحاتنا

أهم الأخبار: اتصال بين السيسي ونظيريه الأردني والعراقي.. حقيقة علاج كورونا بقصر العيني.. عودة الطقس الربيعي

أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي ينقذ مصورا من الموت.. تامر أمين يعلق على موعد انتهاء فيروس كورونا بمصر.. فيديو

فتح المساجد والفنادق.. دولة عربية تقرر رفع الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ كورونا

الحكومة تنفي ترخيص ببيع كواشف تشخيص فيروس كورونا في الصيدليات

عادة خاطئة.. هانى الناظر يحذر من الجلوس أمام التكييفات

لقطات ترصد انهيار السدود فى أمريكا وغرق المنازل .. شاهد

AdvertisementS

وكيل وليد أزارو لـ صدى البلد: انتقال اللاعب إلى الزمالك نكتة كبيرة

في حالة عودة الدورى.. تطبيق الـ5 تغييرات فى مصر

نيوكاسل تنضم لـ الأسطول .. اكتساح الملاك العرب للملاعب العالمية واستثمارات بالمليارات

سيتي كلوب يعلن العضوية الأولى باسم أسرة الشهيد المنسي وخصم ٢٥٪ لأسر الشهداء

الزمالك يقترب من حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي

أحسن خطوة في حياتي.. إمام عاشور يحسم الجدل بشأن مستقبله مع الزمالك

الأهلي يستعين بالنموذج الألماني للعودة للتدريبات بالتتش منتصف يونيو

أخبار الرياضة .. صالح جمعة يرد على التزامه فى الصلاة .. رد فعل مؤثر من مدرب الاتحاد السكندري على مسلسل الاختيار واستشهاد ابنه.. بن شرقي يقترب من اليونان

لضم تيمو فيرنر.. ليفربول يضحي بثلاثة لاعبين

الجائزة تؤمن أكثر من ٣٠ بيتا... تركي آل الشيخ يوجه رسالة قاسية لمنتقدي مسابقته الأخيرة

بيانيتش يتسمك بحلم الانضمام إلى برشلونة

تقارير يونانية تكشف حقيقة طلب أولمبياكوس ضم نجم الزمالك.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون ممزق.. دومينيك حوراني تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

رفع كفاءة الكورنيش بمطروح

نشرة المرأة والصحة.. لقاح ينجح في إنتاج أجسام مضادة لـ كورونا.. وصور تبرز جمال رانيا منصور