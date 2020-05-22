في حالة عودة الدورى.. تطبيق الـ5 تغييرات فى مصر

يسعي مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم لاتباع التجربة الألمانية لاستئناف مسابقة الدوري بعد توقف النشاط منذ مارس الماضي علي خلفية انتشار فيروس كورونا .
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أعلن أنه ستيم استئناف النشاط الرياضي في مصر منتصف يونيو بشكل تدريجي كما سيتم إعادة فتح النوادي ومراكز الشباب بعد أخذ الاجراءات الاحترازية .
ومن المقرر ان يتم استئناف النشاط الفترة المقبلة علي ان تكون المباريات بدون حضور جماهيري ومن المقرر أن يتم إجراء 5 تغييرات خلال المباراة الواحدة علي نفس النهج الالماني .
وكان اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد عودة الدورى بشكل تدريجي في منتصف يونيو وطلب من اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري بتقديم مقترح شامل لعودة المباريات .
جدير بالذكر أن اتحاد الكرة رفض الغاء مسابقة دورى القسم الثاني والثالث خصوصا وانه متبقي 5 مباريات فقط علي انهاء الموسم وللحفاظ علي مبدأ تكافؤ الفرص .