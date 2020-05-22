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دبلوماسي سابق يكشف مناهج الجماعة الإرهابية لنشر الفوضى

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:07 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف  اللواء محمد صادق، مساعد وزير الداخلية الأسبق، مخططات جماعة الإخوان لنشر الفوضى.

وقال صادق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،: "مخطط الجماعة الإرهابية يقوم على ثلاث قنوات إعلامية ومالية وتنظيمة، موضحا: "فيما يتعلق بالعملية الإعلامية فالجماعة الإرهابية تعلم كيف تستخدم الإعلام في خدمة دعوتها.

وتايع صادق: "هدف قنوات الإخوان هو بث الإحباط وزرع اليأس في نفوس المواطنين ونشر الفوضى".

وأشار إلى أن جماعة الإخوان يتوفر لهم دعم مالي قوي يساعدهم على تطور  وسائل الاتصال والإعلام بشكل عام من خلال خطة ممنهجة معلوم أسبابها.
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