بالتضامن مع صندوق تحيا مصر.. مبادرة جمعية البر والتقوى تصل قنا والوادى الجديد ..فيديو

قال الدكتور عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى، إن تعاون جمعية " البر والتقوى" مع صندوق تحيا مصر شيء عظيم، لافتا إلي أن صندوق تحيا مصر أثبت للعالم أجمع أنه أنجح صندوق في العالم.
وتابع عماد عوض، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": في إطار مبادرة هنعدي الأزمة شاركت وزارة التضامن، بأكثر من 300 ألف كرتونة، بالإضافة إلي ألاف الأطنان من الفراخ والبطاطس والملابس.
وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى، إلي أن جمعية البر والتقوى تشارك اليوم في رسم البسمة بمحافظة القليوبية وأسيوط، وذلك بالتضامن مع صندوق تحيا مصر في مبادرة هنعدي الأزمة.
وأوضح أن مشاركة جمعية البر والتقوي ستصل إلي محافظة قنا ومحافظة الوادي الجديد ايضا، داعيا الجميع بالمشاركة معهم من أجل ادخال البسمة علي الفقراء.
واختتم قائلا: "احنا بنفخر ببلادنا اللي بتساعد الناس في الأزمات، مفيش دولة في العالم عملت كدا".
وتابع عماد عوض، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": في إطار مبادرة هنعدي الأزمة شاركت وزارة التضامن، بأكثر من 300 ألف كرتونة، بالإضافة إلي ألاف الأطنان من الفراخ والبطاطس والملابس.
وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى، إلي أن جمعية البر والتقوى تشارك اليوم في رسم البسمة بمحافظة القليوبية وأسيوط، وذلك بالتضامن مع صندوق تحيا مصر في مبادرة هنعدي الأزمة.
وأوضح أن مشاركة جمعية البر والتقوي ستصل إلي محافظة قنا ومحافظة الوادي الجديد ايضا، داعيا الجميع بالمشاركة معهم من أجل ادخال البسمة علي الفقراء.
واختتم قائلا: "احنا بنفخر ببلادنا اللي بتساعد الناس في الأزمات، مفيش دولة في العالم عملت كدا".