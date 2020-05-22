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أخبار البلد

أهم الأخبار.. اتصال هاتفي بين السيسي والبرهان.. تحطم طائرة باكستانية تقل 107 ركاب.. وإصابات كورونا تتخطى 700 في اليوم

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:37 م
أهم الأخبار من صدى
أهم الأخبار من صدى البلد
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صدي البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي : 

الخارجية الامريكية تحذر حكومة السراج من نقل الأسلحة إلى ليبيا

حذرت الخارجية الأمريكية حكومة السراج من نقل الأسلحة .. للمزيد اضغط هنا 

شاهد.. اللقطات الأولى من تحطم طائرة باكستانية تقل 107 ركاب

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تصاعد الدخان الكثيف في سماء مدينة كراتشي عقب تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية. وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية إن ...للمزيد اضغط هنا 

تبادلا وجهات النظر.. السيسي يجري اتصالا برئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الفريق أول .. للمزيد اضغط هنا

الصحة: تسجيل 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية حالات إصابة جديدة بكورونا تجاوزت ال ٧٠٠ حالة .. للمزيد اضغط هنا 

وزير المالية الفرنسي يكشف حقيقة اختفاء سيارات رينو
 
أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إن سيارة رينو من الممكن أن تختفي إذا لم تحصل على مساعدة لتداعيات أزمة فيروس كورونا، ...للمزيد اضغط هنا 

ارتفاع الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه بختام تعاملات الأسبوع بالبنك الأهلى 22-5-2020
 
شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه ارتفاعا، فى البنك الأهلى المصرى خلال ختام تعاملات الأسبوع اليوم الجمعة 22 مايو 2020 ... للمزيد اضغط هنا 

راهب الفن.. آدم حنين عبر عن الواقع الاجتماعي وخشى من ترميم أبو الهول

استمد النحات الكبير آدم حنين الذي توفي صباح اليوم، أعماله الفنية من البيئة المحلية والتراث المصري القديمة، ...للمزيد اضغط هنا

10معلومات لا تعرفها عن لقاح أوكسفورد المقرر طرحه سبتمبر القادم لعلاج كورونا

يجري العديد من الباحثين تجارب بشكل شبه يومي في محاولة لإيجاد لقاح للقضاء على فيروس كورونا، والعمل بشكل جاد لتعود الحياة إلى طبيعتها مرة آخرى..للمزيد اضغط هنا 
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