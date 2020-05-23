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تعليم

نتائج طلاب المدارس 2020.. تابع أخبار نتيجتك الآن

السبت 23/مايو/2020 - 01:34 م
نتائج طلاب المدارس
نتائج طلاب المدارس
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ياســـمين بدوي
اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني  للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بنسبة نجاح 98.6 %.

وقدم (١٥٣٠٢٠) طالبا وطالبة الأبحاث  المطلوبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني من أصل 155055 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة، نتيجة الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح ١٠٠% .

واعتمد نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠% والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٩٩% .

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة  والبالغ عددهم ( ٢٠٣٥) سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات في ٢١ يونيو القادم.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .

وأعلنت بوابة التعليم الأساسى على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة تقييمات آخر العام الدراسي 2019 /2020.

ونشرت بوابة التعليم الأساسي، نتيجة آخر العام لتلاميذ الصفوف "الثالث، والرابع، والخامس، والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي" عام 2020.

‎ويمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن النتيجة على بوابة التعليم الأساسى عبر الخطوات التالية:
‎- ادخل الرقم القومي
‎-ادخل المرحلة الدراسية
‎- حدد الصف الدراسي
‎-حدد العام الدراسي
‎-حدد الفصل الدراسي
‎-اضغط على عرض النتيجة

‎كما أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة ايضا من خلال الاتصال من اي خط ارضي على 0900100 .


‎وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة :  يمكنكم الآن لأول مرة استخراج شهادة بيان النجاح من على الموقع الإلكتروني.

وفي السياق نفسه .. اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية %97.79، حيث حصل 528 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية وهي 280 درجة، بحضور محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد أحمد، رئيس لجنة النظام والمراقبة بمديرة التربية والتعليم.

أعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين والناجحين، متمنيًا دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال المراحل الدراسية القادمة للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي.

أشاد المحافظ، بالتجربة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بإجراء الطلاب للأبحاث، والاستخدام التكنولوجي، مما يؤهلهم لاستخدام التكنولوجيا سواء في المرحلة الثانوية أو مرحلة التعليم الجامعي، مؤكدًا حرص المحافظة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية لدفع عجلة البحث، والتقدم إلى الأمام من خلال رفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

من جانبه، قال محمد عزب وكيل وزارة التعليم إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية 98172 طالبًا، حضر منهم 96003 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 96003 طالبًا، وأن عدد الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث ممن تقدم للامتحان الفصل الدراسي الأول 256 طالب، ولهم حق دخول الدور الثاني.

وفي الغربية .. أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، أنه تقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية إلكترونيا في الأسبوع الثاني من شهر يونيو المقبل.

وأوضحت المديرية أنه سيتم إعلان النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية.

وأشارت المديرية في بيان لها اليوم، إلى أن عملية إعلان نتيجة الإعدادية ستتم بعد الانتهاء من تصحيح جميع المشروعات البحثية ورصدها واعتمادها من محافظ الغربية.

وعلى جانب آخر .. أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية أنه سيتم إعلان جميع نتائج صفوف النقل من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي يوم السبت القادم الموافق 23 مايو 2020 بالمدارس.

وشددت المديرية على أن تقوم كل مدرسة بإعلان نتائجها على صفحاتها الرسمية تيسيرا على أولياء الأمور ولمنع التكدس والازدحام.

وبالنسبة لنتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي ، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اكتمال منظومة الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :  لقد استمرت هذه الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي من ٢٩ ابريل الماضي حتي ٢٠ مايو .

وأضاف وزير التربية والتعليم : لقد نجحنا في اتمام 10 مليون و 420 ألف  (١٠،٤٢٠،٠٠٠)  امتحان الاكتروني خلال هذه الفترة لمجموع مليون و 155 ألف ( ١،١٥٥،٠٠٠) من الطلاب في منازلهم. 

وأخيرا اختتم وزير التربية والتعليم قائلا : سوف نعلن النتائج بعد اجازة عيد الفطر المبارك ان شاء الله.

وكان قد ادى طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، ويتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب

وبالنسبة لظهور نتائج الابحاث على منصة ادمودو .. أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النتيجة الأساسية الخاصة بـ المشروعات البحثية التي يتم على أساسها تقييم طلاب المدارس الدارسين بالصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 أعدادي في نهاية الفصل الدراسي الثاني، والتي تظهر للطلاب على منصة edmodo لا تقاس بالدرجات، ولكنها تكون بمقياس مقبول أو غير مقبول Pass/Fail.

وتعليقا على ظهور نتيجة تقييم الأبحاث لبعض الطلاب في شكل 100/100، قال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إن هذا الشكل الذي ظهر للبعض يساوي أن البحث مقبول، فالنتيجة الأساسية بالنسبة إلى الوزارة هي مقبول أو غير مقبول.
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