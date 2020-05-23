نتائج طلاب المدارس 2020.. تابع أخبار نتيجتك الآن

اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بنسبة نجاح 98.6 %.





وقدم (١٥٣٠٢٠) طالبا وطالبة الأبحاث المطلوبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني من أصل 155055 طالبا وطالبة.





كما اعتمد محافظ القاهرة، نتيجة الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح ١٠٠% .





واعتمد نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠% والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٩٩% .





وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة والبالغ عددهم ( ٢٠٣٥) سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات في ٢١ يونيو القادم.





وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .





و أعلنت أعلنت بوابة التعليم الأساسى على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة تقييمات آخر العام الدراسي 2019 /2020.





ونشرت بوابة التعليم الأساسي، نتيجة آخر العام لتلاميذ الصفوف "الثالث، والرابع، والخامس، والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي" عام 2020.





اقرأ أيضا | وزير التعليم: إعلان نتيجة أولى و2 ثانوي بعد إجازة عيد الفطر



‎ويمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن النتيجة على بوابة التعليم الأساسى عبر الخطوات التالية:

‎

‎- ادخل الرقم القومي

‎-ادخل المرحلة الدراسية

‎- حدد الصف الدراسي

‎-حدد العام الدراسي

‎-حدد الفصل الدراسي

‎-اضغط على عرض النتيجة





‎كما أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة ايضا من خلال الاتصال من اي خط ارضي على 0900100 .









‎وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : يمكنكم الآن لأول مرة استخراج شهادة بيان النجاح من على الموقع الإلكتروني.





اعتمد ا للواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية %97.79، حيث حصل 528 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية وهي 280 درجة، بحضور محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد أحمد، رئيس لجنة النظام والمراقبة بمديرة التربية والتعليم. وفي السياق نفسه ..





أعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين والناجحين، متمنيًا دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال المراحل الدراسية القادمة للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي.



أشاد المحافظ، بالتجربة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بإجراء الطلاب للأبحاث، والاستخدام التكنولوجي، مما يؤهلهم لاستخدام التكنولوجيا سواء في المرحلة الثانوية أو مرحلة التعليم الجامعي، مؤكدًا حرص المحافظة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية لدفع عجلة البحث، والتقدم إلى الأمام من خلال رفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

