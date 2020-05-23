إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالفيوم

وجه المهندس مراد مسعود رئيس مركز و مدينة ابشواى ، بسرعة تنفيذ قرار الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، حيث أصدر الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم قرار، بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد خلال فترة عيد الفطر المبارك، خلال ال٢٤ ساعة الماضية.





ووضح رئيس المركز بأن محافظ الفيوم أصدر قرارًا بغلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة والمؤجرة، وكذلك بحيرة قارون وشواطئها سواء كانت عامة أو خاصة، وغلق المقابر والطرق المؤدية إليها مع أستثناء حالات دفن الموتى، وذلك خلال الفترة من صباح يوم الأحد الموافق 24 مايو حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 29 مايو الحالي، وذلك منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.





كما شمل القرار غلق محميتي وادي الريان والحيتان والطرق المؤدية إليهما، وكذا إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي على مدار اليوم والتى تشمل سيارات "السيرفيس" داخل مدينة الفيوم وسيارات النقل الجماعي داخل القرى وبين القرى والمراكز، وذلك كإجراء احترازي لمنع المواطنين من الوصول إلى المناطق السياحية أو التزاحم والتكدس بوسائل المواصلات العامة طوال إجازة عيد الفطر المبارك، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من كافة الأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا المستجد.

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وتابع رئيس المركز تنفيذ عدد 7 حالات إزالة فورية لمخالفات بناء على الأراضي الزراعية وارض إصلاح زراعي بإجمالي مساحة 1325 متر، حيث تم تنفيذ إزالة التعدي القائم على أرض زراعية بحوض الشيخ بطل بزمام الأمور طريق أبو جنشو الصفراية على مساحة 175 م (قيراط )، وكذلك تنفيذ الإزالة لعدد ٦ حالات مباني في طنطاوي عبود الطماوي ارض إصلاح زراعي بمساحة 1150 م.





وشدد "مسعود" على مراجعة محابس المياه الشرب بالنصارية لحل المشكلة

انقطاع المياه في بعض عزب وقري النصارية " العيسوي-المحارقة-سعد بكر-حرزالله –الصعيدي-ابوشومه- والاربعين" وجاري العمل على حل مشكلة مياه الشرب بكافة قري المركز

إعداد وتجهيز وجبات الإفطار و السحور للفريق الطبي في مركز التعليم المدني ، وذلك بحضور وصفي الشيمي نائب رئيس المركز لشئون القري

ومحمد موسي رئيس الوحدة المحلية بأبوكساه واللجنة المرافقة.



