بصورة مع طفلتها.. جنات تهنئ جمهورها بعيد الفطر

حرصت الفنانة المغربية جنات على تهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك، وذلك بصحبة ابنتها عبر حسابها على "انستجرام"





يذكر أن جنات تزوجت من المحامي محمد عثمان عام 2017، وأنجبت منه ابنتهما جنات، في 3 مايو 2019.





وطرحت جنات مؤخرا كليب اغنية " أبطال بلدنا" من غناء جنات ومحمد عدوية، والمهداة للطاقم الطبي ورجال الشرطة المصرية الذين يتصدون لانتشار فيروس كورونا المستجد.





الأغنية من كلمات تامر حسين، الحان عزيز الشافعي وتوزيع احمد ابراهيم.





وتضمن كليب الأغنية عددا من لقطات لجنات ومحمد عدوية مع صور وفيديوهات للاطباء ورجال الشرطة في الشوارع اثناء تطبيق حظر التجول من اخراج أكرم فاروق.

