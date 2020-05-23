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فن

بصورة مع طفلتها.. جنات تهنئ جمهورها بعيد الفطر

السبت 23/مايو/2020 - 10:34 م
جنات
جنات
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محمد بدران


حرصت الفنانة المغربية جنات على تهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك، وذلك بصحبة ابنتها عبر حسابها على "انستجرام"

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وكتبت النجمةجنات، قائلة: "‏‏‏‏‏عيد سعيد😍 #عيد_الفطر #جنات_مهيد #jannatmahid"


يذكر أن جنات تزوجت من المحامي محمد عثمان عام 2017، وأنجبت منه ابنتهما جنات، في 3 مايو 2019.

وطرحت جنات مؤخرا كليب اغنية " أبطال بلدنا" من غناء جنات ومحمد عدوية، والمهداة للطاقم الطبي ورجال الشرطة المصرية الذين يتصدون لانتشار فيروس كورونا المستجد.

الأغنية من كلمات تامر حسين، الحان عزيز الشافعي وتوزيع احمد ابراهيم.

وتضمن كليب الأغنية عددا من لقطات لجنات ومحمد عدوية مع صور وفيديوهات للاطباء ورجال الشرطة في الشوارع اثناء تطبيق حظر التجول من اخراج أكرم فاروق.

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