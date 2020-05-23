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حوادث

اخبار الحوادث.. تصالح منة عبد العزيز ومازن ابراهيم: إحنا اخوات وكنا متضايقين.. وعقوبات لحائزى الالعاب النارية

السبت 23/مايو/2020 - 11:50 م
منه عبد العزيز
منه عبد العزيز
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محمد العيسوى
نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات الماضية عدة أخبار وقضايا هامة، تخص شئون الحوادث والقضايا.

بعد اغتصابها وسرقة تليفونها.. تصالح منة عبد العزيز ومازن ابراهيم: إحنا اخوات وكنا متضايقين
تصالحت منة عبد العزيز فتاة تيك توك التى اثارت الجدل على مدار اليوم مع صديقها مازن ابراهيم الذى اتهمته باغتصابها وسرقة تليفونها والاعتداء عليها.
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الدولة لن تنسى أبناءها.. الداخلية تقدم هدايا لأسر الشهداء والمصابين بمناسبة العيد.. صور
أوفدت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية مأموريات إلى عدد من منازل أسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة لتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وكذا تقديم إهداء رئيس الجمهورية.
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تشكيل محكمة الجنايات.. النقض توضح هذه الحالة
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو تشكيل محكمة الجنايات.
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بسبب إزالة لافتة إعلانية.. مواطن يتعدى على رئيس مدينة الخصوص في مكتبه
تعدّى مواطن بمدينة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية اليوم على رئيس المدينة داخل مكتبه، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسيوط
أصيب 7 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص  على الطريق الصحراوي بنطاق مركز أبنوب في أسيوط.
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مصرع طفل وإصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث على صحراوي بني سويف
لقى طفل مصرعه، وأصيب 5 آخرون من أسرة واحدة اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى بعد نفق سنور بحوالي ٥٠٠ متر بنطاق محافظة بنى سويف. 
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مصرع شاب وطفل بحادث انقلاب سيارة نقل بصحراوى وادي النطرون

لقى شاب وطفل مصرعهما، إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة نصف " نقل "، بالكيلو 122 بالطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز شرطة وادي النطرون وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

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قبل العيد .. الألعاب النارية خط أحمر وعقوبتها تصل للمؤبد
شنّت أجهزة  وزارة الداخلية حملات أمنية قبل عيد الفطر لضبط تجار الألعاب النارية قبل ترويجها على المواطنين .
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بعد اغتصابها وسرقة تليفونها.. تصالح منة عبد العزيز ومازن ابراهيم: إحنا اخوات وكنا متضايقين

مصرع شاب وطفل بحادث انقلاب سيارة نقل بصحراوى وادي النطرون

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