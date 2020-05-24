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مرأة

لا تطمع في الكثير.. نصائح لمواليد 24 مايو

الأحد 24/مايو/2020 - 06:22 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي عن نصائح للمواليد شخصية اليوم في علم الأرقام.. لمواليد 24 مايو.

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شخصية اليوم في علم الأرقام.. 

إذا كنت مولودا في يوم 24 مايو فإن ذلك يعني أنك تتمتع بالسحر والجاذبية. كما أن لديك موهبة ابتكارية وقدرة كبيرة على الإقناع.. تتحمل مسئولياتك، و تتحلى بالكرم، وتبدو ودودا في معاملاتك، لكن لا تطمع في الكثير.

نصيحة: 

هذا العام تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك كي تتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.
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