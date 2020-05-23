توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 23 /5 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج لليوم السبت 23 من مايو 2020 ، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .





برج الحمل :

مهنيًا: عمل استثنائي يعود عليك بربح مادي غير متوقع وتبحث عن إنجاح مشاريعك

لكن تجد نفسك تحت ضغط كبير عاطفيًا: ما زلت متسرعًا والاقوال تخرج منك بدون تفكير ما يزعج الشريك

فيحاول الابتعاد عنك قدر المستطاع صحيًا: بسبب الضغوط وبعض القوى النافذة قد تصاب بانهيار عصبي مفاجئ





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برج الثور:

مهنيًا: أنظر إلى الأمور بإيجابية، وتعلّم كيف تحوّل الخسارة إلى ربح أكيد عاطفيًا: تطرح مواضيع شائكة تتسبب بجرح مشاعر الشريك، وربما يحاول النيل من سمعتك وتشويهها أمام الآخرين صحيًا: خفف قدر الإمكان من ساعات العمل الإضافية، وخصص المزيد من الوقت لنشاطاتك الترفيهية





برج الجوزاء:

مهنيًا: تضطر الى مواجهة خيار صعب على أثر بعض المستجدات، وربما تصطدم بأحدهم، ما يجعل الجوّ العام متوتّرا وينعكس عليكما عاطفيًا: ناقش الحبيب في كل ما يجول في فكرك وترى أن من المناسب طرحه عليه صحيًا: مشاكل طفيفة قد توقعك في توترات عصبية تؤثر في حياتك، فتجنبها قدر الإمكان

برج السرطان:

مهنيًا: قد تعاكسك الظروف أو تجدك غير قادر على مواكبة ما يحصل في العمل أو تكون منتفضًا على واقع ما عاطفيًا: عودة حب قديم الى حياتك، وإعادة نظر في بعض المشاريع العاطفية، واهتمام بالماضي صحيًا: يوم مثالي للتخلص من الأفكار التشاؤمية أو الإحساس بالضعف الجسدي





برج الاسد:

مهنيًا: عليك التكتّم وقد تميل الى أشخاص أكبر سنًّا أو سلطة، أو يحيّرك شأن شراكة لا تراها مناسبة عاطفيًا: لا تتباهَ أمام الشريك بحبك الكبير له، فهو يعرفه فيك منذ اليوم الأول وإلا لما اختارك لإكمال الحياة معك صحيًا: وضعك الصحي غير منتظم اليوم ويتقلب من سيىء إلى أسوأ





برج العذراء:

مهنيًا: مشاريع جديدة وأفكار مميزة وتحولات، تظهر تفوقًا ويبتسم لك القدر وتتاح لك فرصة إظهار مواهبك عاطفيًا: إذا كنت أعزب فهذا يوم مناسب جدًّا لإنهاء الوحدة والفراغ، تجد نفسك متفائلًا، وتسعد بتلبية الدعوات صحيًا: لن تحتاج إلى زيارة الطبيب إذا مارست الرياضة بانتظام وانتبهت لنوعية أكلك





:برج الميزان

مهنيًا: عليك القيام بجهود مضاعفة لتنال المركز الذي تستحقه، وكل ما عدا ذلك لن ينفعك بشيء عاطفيًا: ضغوط الشريك تتزايد بعد أن أصبحت في موقع المسؤولية، فكن على استعداد لتحمّل المزيد صحيًا: تناول الخضراوات مفيد ويغنيك مساء عن وجبة عشاء ثقيلة يصعب هضمها بسرعة





برج العقرب:

مهنيًا: تدور أحاديث سرّية وتخشى مناورات وتركّز على قضايا مالية واتفاقات واستثمارات أو صفقات عاطفيًا: العلاقة بالشريك في أفضل أيامها، وهذا مؤشر جيد إلى إمكان بناء مستقبل واعد وأكثر إشراقًا صحيًا: تابع البرامج التثقيفية ذات العلاقة بالاهتمام بالصحة فهي مفيدة جدًا





برج القوس:

مهنيًا: يسود جو من الفرحة العامرة محيط عملك، بعد النجاح المذهل الذي حققته في أحد المشاريع الكبيرة

عاطفيًا: تشعر أن العمر يمضي وأنك لم تجد بعد الشخص المناسب بسبب انهماكك في العمل أكثر من اللازم صحيًا: ثابر على الرياضة بنشاط، واسعَ وراء الأفكار الخلاقة والمبدعة التي تخفف عنك الضغوط





برج الجدي

مهنيًا: عليك أن تكون أكثر صبرًا فأنت على وشك أن تحقق طموحك وتنتقل إلى مرحلة جديدة من حياتك المهنية المليئة بالنجاحات الكبيرة عاطفيًا: أنت اليوم جذاب بدرجة كبيرة وكل الأنظار موجهة اليك، ولا سيما من قبل الشريك صحيًا: تمهّل في اتخاذ أي قرار بشأن وضعك الصحي، واستشر طبيبك أولًا





برج الدلو:

مهنيًا: تساعدك براعتك في الكلام، وقدرتك على الإقناع، ما يجعل الآخرين يتبعونك في مغامرات مادية ومهنية عاطفيًا: مهما حاول الآخرون تعكير صفو العلاقة بينك وبين الشريك، تظلان أقوى من كل شيء صحيًا: الانتباه إلى نوعية الأطعمة والتخفيف من بعضها مساء مفيد للصحة





برج الحوت:

مهنيًا: تعمل الظروف لمصلحتك، ما يسهّل حياتك ويسرّع وتيرة عملك، فتكون من السبّاقين والرواد