AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لديك حس عملي وشعور بالمسئولية ..23 مايو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

السبت 23/مايو/2020 - 07:58 ص
أبراج
أبراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي عن نصائح للمواليد شخصية اليوم في علم الأرقام.. لمواليد 23 مايو.

اقرأ أيضا :

شخصية اليوم في علم الأرقام.. 

إذا كنت مولودا في يوم 23 مايو فإن ذلك يعني أنك تتمتع بقوة سحر غريبة، ولديك حس عملي وشعور بالمسئولية.. أنت أيضا استقلالي ويقظ و مولع بحب الجمال والجدال.

نصيحة: 

هذا العام يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو أسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر أيضا على عواطفك وانفعالاتك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. تاريخ ميلادك ماذا يقول؟

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

لو من مواليد 5 مايو اعرف علم الفلك هيقولك إيه

١٦ مايو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

ترشيحاتنا

حقكم جه.. أحمد العوضى ينشر صورة إعدام هشام عشماوى

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

شاهد.. صور لـ حيوانات تشبه أصحابها بشكل غريب

تطبيق روسى للكشف عن كورونا يفرض غرامات على المواطنين أثناء النوم

وهم التعافي من كورونا .. هل يمكن ألا يظهر اللقاح المضاد إلى الأبد؟

حكم التدخين في نهار رمضان.. الأزهر العالمي للفتوى يجيب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020

حالة نادرة .. امرأة تضع 4 توائم متطابقين 100% | صور

أشهر أكلات عيد الفطر .. 7 أضرار لتناول الرنجة