توقعات الأبراج وحظك لهذا الأسبوع من السبت 23 إلى الجمعة 29 مايو مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 23 إلى الجمعة 29 مايو وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



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برج الحمل

حظك هذا الأسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

تستفيد من تأثيرات القمر والشمس في الجوزاء في بداية الأسبوع فتتلاحق الأحداث بشكل سريع وستظهر تطورات مهنية واجتماعية بارزة وعروض طارئة وخيارات متعدّدة. لكن ابتدأ بعد انتقال القمر إلى برج السرطان ينصحك الفلك بأن ترتب أوضاعك وتضع النقاط على الحروف وترك جميع المشاكل الشخصية في المنزل، لأن تأثيرات القمر من السرطان بين الاثنين والأربعاء تتطلب جهدا وتسبب الإحباط تجنب سؤ الفهم او النزاعات لان نوعية الوقت مليئة بالتعقيدات عندما تختلط الأولويات فتبدو الضغوط متنوعة ولا تجد الوقت الكافي لحلّها فلا تأخذ قرارًا حاسمًا تحت وطأة الغضب. يتبدل المشهد الفلكي يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى برج الاسد الناري الصديق فتنجح بالتعبير عن رايك بكل جرأة ووضوح وتكسب مؤيدين وحلفاء وتستمتع بتنفيذ الافكار المبتكرة ولا تمانع السفر او التباحث مع الاخرين للوصول الى افكار جديدة .

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

يحيطك كوكب الحب بتأثيراته وبالتالي تتمتع العلاقات العاطفية والعائلية بأجواء من التواصل والتفاعل أنه أسبوع جيّد ويحمل انفراجات عديدة، ستجد نفسك مرتاحًا ومطمئنًا الى سير العلاقة وأشجعك على تعزيز الثقة بينك وبين الشريك او الحبيب.



برج الثور:

حظك هذا الأسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

تتحسن الاجواء الفلكية مع بداية الاسبوع مع تاثيرات الفلكية بتواجد القمر والشمس فى برج الجوزاء فيكون بانتظارك فترة مشجعة ومثيرة للاهتمام بفضل تدفق المشاريع والفرص المالية الجديدة بتواجد القمر والشمس فى بيت المال الخاص بيك سوف تحظى بافضل الامكانيات إنه أسبوع الحركة ، وفي الحركة بركة وخير!

خلاق اانت وطموح تنتظرك مكافآت عديدة وانتصارات وأرباح مع مع انتقال القمر في برج السرطان الصديق بين الاثنين والاربعاء لذلك أدعوك الى تحديد الاولويات، والإشراف على جميع التفاصيل والتحقق من حسن سير الاعمال الروتينية. وبقدر ما تزداد وتنشط حركتك بقدر ما تنمو وتكبر خيراتك. فالأبواب كلّها مشرعة في وجهك. لكن انتبه ولا توقع على عقد ولا تحسم أمرا يومي الخميس والجمعة تحت تاثير القمر المواجه لبرجك من برج الاسد الناري فهي فترة سلبية فارغة من الطاقة والحظ كما تسبب لك الحزن والإحباط.

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

سيكون أسبوعًا مميّزًا بانفتاحك على الآخرين وخصوصًا على الحبيب وبنظرتك الإيجابية والمتفائلة إلى كل ما يدور حولك. تتقبّل أفكاره وملاحظاته حتّى ولو كانت هذه الملاحظات قاسية أحيانًا لا تؤثر بك الضغوط فأنت تتمتع بحماية فلكيّة تعزز الثقة بالنفس وتقوّي المعنويات.



برج الجوزاء:

حظك هذا الأسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

يحمل اليك الجو العام الفلكي بداية الأسبوع أجواء استثنائية كبيرة ودسمة مع تواجد الشمس والقمر فى برجك لذلك حافظ على تركيزك وانفتاحك كي لا تضيع فرصة الترقي أو الانطلاق في مهمة جديدة، كما أن الفلك يبشرك بأخبار مميزة وجميلة لكنك قد تقلق بين الاثنين والاربعاء من وضع صحي او تراجع معنوي بسبب انتقال القمر الى برج السرطان حاذر التحدي والاستفزاز ان الجو العام مشحون بالتوتر وسوء التفاهم، فكن حذرا ومتيقظا كي لا تسبب لنفسك المتاعب المهنية أو حتى القانونية راع ظروف الآخرين لأنك لن تجد من يراعي ظروفك!



لكن تعود الحظوظ لترتفع مع نهاية الاسبوع ذلك بسبب انتقال القمر الى برج الاسد بين الخميس والجمعة حيث يناسبك تمامًا ويعزّز اندفاعك وحماسك، فتبادر الى اتخاذ المبادرات تلقائيًا بدون أي تدخّل أو ضغط. أنت قادر على إدارة شؤونك بنجاح، فتزدهر أعمالك وتنمو شخصيتك وتبرهن للمشككين أنك صاحب قلب كبير وأن تساهلك ليس ضعفًا بل قوة وانفتاحًا.



حظك هذا الأسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

رغم تراجع الزهرة فى برجك لكن مع تواجد الشمس فى برجك فقد يجعلك الفلك تعيش عواطف نبيلة وصادقة فقد حان الوقت لتبرهن للحبيب بأنك ستكون إلى جانبه أسبوع مناسب جدًا لتطرية الأجواء المتشنجة وإقناع الحبيب بوجهة نظرك، كما باستطاعتك تبرير خطواتك ومواقفك المشبوهة بنجاح.



برج السرطان:

حظك هذا الأسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

بداية أسبوع صعبة مع تواجد القمر فى برج الجوزاء، حيث من الممكن أن هناك مشاكل وصعوبات لذلك يجب عليك يا برج السرطان عدم التوقيع على اي عقد او الدخول فى نقاشات فى هذه الفترة فترات تواجد القمر فى برج الجوزاء، لكن تزدهر الأعمال تشعر بالتحرّر وبالطريق أمامك مفتوحة بين الاثنين والاربعاء تحت تاثيرات القمر في برجك الذي يحمل اليك مشاريع مثمرة وانفتاحا على بعض الأوساط الغريبة تتصرف بطريقة فعالة وواضحة تعرف لقاءات مهمة وتعيش فرحة ونجاحا تناقش مواضيع مهمّة وتحقّق آمالًا قديمة لا سيّما اذا عرفت كيف تقيم حوارًا ونقاشًا. تتمتّع برؤية اوضح للأمور طيلة هذا الاسبوع وبالاخص نهاية الأسبوع تحت تأثير القمر من برج الأسد في البيت الثاني بالنسبة لبرجك أي في بيت المال فتتركز مسؤولياتك حول الأوضاع المالية وتنظيم المصروف والمدخول.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

إنه أسبوع حذر جدًا وهو لا يحتمل إثارة الخلافات والمواقف العدائية، سيحمل بين الحين والآخر أفخاخًا للإيقاع بك، يتوجب عليك التخفيف من الجو الضاغط لأنك ستحتاج الى الإستقرار التام، تقع عليك مسؤولية حماية العلاقة من التدهور لأنك صاحب الحظ السيىء فلا تلق اللوم على الشريك.





برج الأسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

تتعاون الكواكب معك بعد 30 يوم من التراجع تتوضح الامور ويهديك الفلك ذبذبات ايجابية جيدة وواعدة مع انتقال الشمس الى برج الجوزاء الصديق من المتوقع ان تشعر بالخفة والسعادة وسوف تختبر إمكانات جديدة وفرصا كبيرة، حيث يتابع الحظ طريقه اليك مع تواجد القمر فى برج الجوزاء انفتكون مقبل على مرحلة ايجابية معزّزة بالحظوظ والانفراجات تقطف ثمار جهودك وتتخذ مبادرات تشكر عليها لكن انتبه بين الاثنين والاربعاء لانها صعبة وشائكة مع وجود القمر في معاكسة برجك من برج السرطان سوف تنشغل كثيرا بحيث ستنهمك بالمزيد من المهمات والاعمال لذلك ابتعد عن الاجواء الصاخبة فأنت بحاجة الى الهواء النقي والهادىء.لكن سوف تلمع شخصيتك وستلفت انظار الكثيرين بحيويتك يومي الخميس والجمعة تحت تاثير القمر في برجك ما يجعلك صاحب شخصية قديرة ولا تقاوم والتي ستجعلك المرشح الابرز لاستلام مهمة دقيقة.

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

تحظى بلحظات مليئة بالسعادة والفرح و باستطاعتك قضاء اوقات ممتعة برفقة الحبيب وتحضر نفسك للانطلاق معه في رحلة او لقضاء عطلة نهاية اسبوع طويلة فالاوضاع ممتازة كما أن الحبيب يتفهم أوضاعك ويخفّف عنك الهموم والمتاعب.





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:





أسبوع صعب تكثر خلاله الالتباسات والخلافات والتي قد تؤدّي الى الجفاء وربّما القطيعة فلا يجوز الاستخفاف بمشاعر الحبيب كما سوف تشعر ببعض القلق والاستياء بسبب معاكسة كوكب الزهرة كوكبك الحاكم فلا توجه كلاما جارحًا ولا تختبئ وراء الانشغالات العائلية.





برج الميزان:





حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:





تجمع قوتك كما افكارك لتحسين خطة سيرك تدافع عن استقلاليتك وطريقة عملك ما يجعلك اسبوعا ناشطًا بامتياز ورائعا بمكافآته ومكاسبه مع تواجد القمر فى بداية الاسبوع فة الجوزاء الصديق ،لكن قد تتعرض للضغوطات بين الاثنين والاربعاء بسبب القمر في السرطان حاذر مخالفة القوانين والتعليمات لا تجازف على الاطلاق لانها فترة سلبية وقد تحمل حزنا او خسارة فلا ترتبك حتى ولو شعرت بتعب فالجو ضاغط وطباعك متقلبة وم الافضل معالجة الامور بعيدا عن الانفعال تعود معنوياتك لترتفع مجددا مع انتقال القمرفي نهاية الاسبوع الى الاسد ما يسمح لك بالسير قدمًا نحو الاهداف متخطيًّا العراقيل بشجاعة وعزيمة، تتمتع ببراعة ذهنية تسمح لك بالإعلان عن افكارك ثم تنفيذها بمهارة.





حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:





رغم تراجع الزهرة فى برج الجوزاء لكن انتقال الشمس الى الجوزاء يجعلك تعيش أسبوعا مميّزا ورومنسيا قد تظهر فرص للتعارف اذا كنت عازبًا وستفرح في جميع الاحوال في النشاطات الاجتماعيّة وغيرها فأنت مطمئن وتشعر بالارتياح النفسي ويغمرك التفاؤل.









برج العقرب:





حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:





تجنب بداية الاسبوع ايام السبت والاحد إثارة المواضيع الحساسة والقديمة ولا توقظها من جديد. إياك أن تفرض شيئًا على الآخرين، بل حاول أن تستقطب تأييدهم بهدوء وليونة.لكن مع انتقال القمر الى برج السرطان بين الاثنين والاربعاء يتحدث الفلك عن مناسبة مهمة او خبر جميل يتعلق بعقد عمل او استقرار كما تطالعك التاثيرات المائية بأوقات جيدة وايجابية فتسمح باعادة الامور الى طبيعتها بحيث يكون الصعيد الماديّ حافلًا ومنتجًا، تطرح افكارا جديدة وتجتهد في انجاح مشروع جديد ولهذا من الضروري الاهتمام بوضعك كي يكون رصيدك اكبر وأكثر أهمية.لكن لا تلق اللوم على الزملاء والاحباء لكن مع نهاية الاسبوع و مع انتقال القمر الى الاسد ولا ترتبك اذا شعرت بتعب او ضغط ولا تثر الخلافات والعداوات فانت بغنى عنها.





حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:





أسبوع رومانسيّ آخر يجعلك ممتلئًا سحرًا ونشاطًا وتبدو شغوفًا بالناس وبكل من تعرف وتحب. يتحدّث الفلك عن طمأنينة وعن تقدّم في مساعي التودّد والمصالحة والحبّ والدلال والغزل، ستأخذك الجرأة لتقديم البراهين عن حبّك وحرصك وستفرح عندما تجد تبادلًا للحبّ وللعواطف.









برج القوس:





حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:





تسير الامور بشكل جيد ومستقيم بإمكانك القيام بجهود مثمرة وأسفار وعمليات استثمارية وشرائية ويكون بانتظارك فرص جيّدة كانفراج في عملية تجارية أو تسوية لخلاف وربما توقيع على عقد بين الاثنين والاربعاء تحت تاثير القمر من السرطان تبدو مرتاحًا وتغمرك الحماسة فتنطلق الى عملك متفائلًا بغد أفضل وستنجح في الانطلاق بورشة عمل جديدة ان الاجواء الفلكية مميزة. كما سوف تشهد ارتفاعا بالحظوظ في نهاية الاسبوع مع انتقال القمر الى برج الاسد الناري الصديق الذي يوفر لك فرصة للمجاح والتقدم وسوف تغمرك السعادة لدى معاينة النتائج التي ستحصدها وسوف تلاحظ ارتفاعا بالارباح وتكون الاتصالات جيدة ومثمرة.





حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:





تفتقر الى الوهج واللمعان في حياتك العاطفية والشخصية وتبتعد لا شعوريًا عن الاضواء والأجواء الصاخبة، ان انتقال الزهرة الى مواجهة برجك من يطرح كل انواع النزاعات ويفرض عليك تنازلات وتسويات ويتحدث عن بعض الافكار السوداء .





برج الجدي:





حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:





بداية اسبوع مع وجود القمر فى برج الجوزاء عاصف يجعلك تواجه بعض الإشكالات كما الضغوطات لذلك كن مرن ولا تطرح التحديات ولا تعقّد الأمور في هذه الفترة الصعبة والفارغة من كل الحظوظ مع وجود القمر في السرطان بين الاثنين والاربعاء ما يجعلك تقلق بشأن العمل الروتيني الّذي لا يسير بالسهولة المعتادة او حتى يصل بك الأمر الى تقديم الاستقالة او ربما دفع المسؤولين للتخلي عن خدماتك لا تخالف التعليمات ولا تعاند بل تصرف بذكاء واضبط اعصابك تتحسن الظروف ف نهاية الاسبوع مع انتقال القمر الى برج الاسد سارع الى تصحيح الاوضاع تكييف مع الاوضاع الراهنة وكن صبورا





حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:





تتميز بشخصية جميلة تبرز في اجمل حلّتها وتبدو العواطف مزدهرة والحب واعدًا، تبني علاقاتك العاطفية والعائلية على أسس ثابتة وتبحث عن الأمان والاستقرار، ويغمرك الحب بإشعاعاته سواء كنت متزوجًا أو عازبًا.





برج الدلو:





حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:





لا شك أنك أصبحت على شط الامان بعد شهر دقيق جدا الان بامكانك ان تعالج المستجدات بروح رياضية وتتخطى كل هذه العوائق وتتقدم لتصل الى القمة مع انتقال الشمس والقمر إلى الجوزاء ما يجعلك تلعب دورًا مهمًا في مجال عملك ، تنتخب كممثل عن مجموعة أو نقابة أو تيار أو جمعية أو اتحاد، وتقود المسيرة بنجاح فيكون لك أثر بالغ على بعض المراجع الحكومية أو السياسية، وتبرز كمفاوض لامع في بضع الشؤون. ومع انتقال القمر الى برج السرطان بين الاثنين والاربعاء يجعلك الفلك تخوض مجالات تقنية أو مفاوضات وسط بعض المجموعات أو التنظيمات وربما تتيح لك هذه الفترة مجالًا للانخراط في السلك السياسي إذا شئت لكن سوف يواجهك القمر من برج الأسد في مهمات صعبة في نهاية الاسبوع فتتراكم الاعمال والهموم والمستجدات وتتاخر الطلبات وتتراجع بعض الحسابات او المشاريع .





حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:





تعيش اجواء رومانسيةّ بامتياز وتلفت الانظار اليك وتسحر كلّ من يقترب منك. حيث يزودك الفلك بثقة بالنفس وتجعلك متالقا ومشرقا لتقوى الرومانسية ويأتي الحبّ خلال رحلة او ربّما خلال زيارة جامعيّة او ثقافيّة أسبوع مناسب للتأكيد على العواطف والنوايا الصادقة وللقيام برحلة شهر عسل.





برج الحوت:





حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:





ستكون بداية اسبوع صعبة ما يجعلك تواجه بعض الامور المعقدة والمربكة سوف تحتاج الى المهنية العالية والحسّ بالمسؤولية كما قد تضطر للاستعانة بأحدهم من أجل إنجاز المهمة في الوقت المحدد. لكن مع انتقال القمر الى برج السرطتان بين الاثنين والاربعاء تكون فترة مائية ممتازة ناجحة ورابحة تكتمل فيها بعض الامور وتمهّد خلاله للدفاع عن قضيّة قد تقوم برحلة او بجولة على مناطق بعيدة بهدف العمل والترويج لمشروعك او تقرر العودة الى مقاعد الدراسة لتعلم مهارة جديد وسوف تحقق مع انتقال القمر الى الاسد بنهاية الاسبوع يومي الخميس والجمعة بعض الأهداف على الصعيدين المهني والشخصي، تبدو المعنويات مرتفعة كما التفاؤل. تعالج مسائل كثيرة، ومشاكل عالقة إنه الوقت المناسب لكي تتعمق بمساعيك، وتقدم عروضك





حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:



