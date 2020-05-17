هناك فرصة بشرط .. نصائح الأبراج لمواليد 17 مايو

كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.



كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي عن نصائح للمواليد شخصية اليوم في علم الأرقام.. لمواليد 17 مايو .





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شخصية اليوم في علم الأرقام..





إذا كنت مولودا في يوم 17 مايو فإن ذلك يعني أنك طموح ومحدد وتملك كل الطاقة والإصرار لإثبات نفسك وفرض نفوذك..





لديك أيضا رشاقة اجتماعية ولديك ولع بالسفر والرحلات.







