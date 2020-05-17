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مرأة

هناك فرصة بشرط .. نصائح الأبراج لمواليد 17 مايو

الأحد 17/مايو/2020 - 06:03 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.


كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي عن نصائح للمواليد شخصية اليوم في علم الأرقام.. لمواليد 17 مايو .

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شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 17 مايو فإن ذلك يعني أنك طموح ومحدد وتملك كل الطاقة والإصرار لإثبات نفسك وفرض نفوذك.. 

لديك أيضا رشاقة اجتماعية ولديك ولع بالسفر والرحلات.


هذا العام يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا أيضا في كل شيء.
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