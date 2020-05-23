نظرة فلكية لهذا الأسبوع تفاجئ أصحاب بعض الأبراج

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد ،عن نظرة فلكية عامة لهذا الاسبوع ،تفاجئ أصحاب عدد من الأبراج





وقالت من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ابرز خبر فلكي لهذا الاسبوع؛ هو انتقال كوكب عطارد الى برج السرطان.





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كما تعرفون فان كوكب عطارد هو كوكب الفكر والدكاء الكلام، الكتابة، التحليل، المنطق، الحركة، الصداقة،ومسؤول عن الاتصالات والمواصلات .





وخلال هذه الفترة، اي الفترة التى سيكون فيها كوكب عطارد في برج السرطان؛ يشعر مواليد برج السرطان بقوة الفكر والتركيز والرغبة في الدراسة والمطالعة واجراء اتصالاتهم ويستفيد معهم في ذلك مواليد الابراج المائية الأخرى و الترابية اي العقرب و الحوت و الثور و العذراء و الجدي وكذلك كل شخص تواجد لديه هذا الكوكب ساعة ولادته في برج السرطان .



