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توك شو

محمد حمدي: بكيت أثناء قراءة سيناريو مسلسل الاختيار

الأحد 24/مايو/2020 - 02:45 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الفنان محمد حمدي عن سبب مشاركته في مسلسل الاختيار وقبوله دور الشهيد البطل خالد مغربي.

وقال حمدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية: "سبب قبولي مسلسل الإختيار هو انه يقدم رسالة توعية خاصة".

وأشار إلى أنه  ذهب إلى أسرة الشهيد "خالد مغربى"، الذى جسده دوره فى المسلسل، وتعرف منهم على شخصية البطل.

 وعن تاثره بهذا الدور قال: "أنا كنت بدمع وأنا بقرأ الاسكربت، خاصة وأن دوري ليست شخصية وهمية من خيال المؤلف بل هو شخصية حقيقية بذل روحه من أجل الدفاع عن تراب الوطن".

ونوه إلى أن خالد مغربى بطل قومى حقيقى، قائلا: "أنا بمثل من 15 عاما، وعمرى ما شعرت إنى بقدم رسالة إلا بعد دورى فى مسلسل الاختيار".

وأردف:" تواجدت وسط أسرة الشهيد وتاثرت جدا الواقع عندما ذهبت لهم وقمت بزيارة قبر الشهيد وتحدثت معهم عن حياته عرفت منهم أن شخصية الشهيد كانت مرحة ولا يحب الاكتئاب.
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