جوجل تعمل على تشفير رسائل RCS في تطبيق Google Messages.. فيديو

تقوم شركة جوجل على تطوير تطبيق الرسائل الخاص بها، Google Messages، وذلك لتشمل رسائله تشفيرا كاملا، بحيث تضمن للمستخدمين خصوصية أكبر لحمايتهم من الاختراق.
وبحسب موقع 9to5 Google فإن شركة جوجل تقترب من الحصول على تشفير شامل لـ RCS، وهى الخدمة الأحدث من خدمة الرسائل السابقة رسائل SMS، حيث تقوم خدمة RCS بما تقوم به معظم خدمات الرسائل النصية الأخرى، والتى تحتوى على تشفير كامل أى تشفير من طرف إلى طرف.
وكانت شركات المحمول الرئيسية في الولايات المتحدة أعلنت في أواخر العام الماضي أنها سوف تعرض نظام الرسائل الجديدة وهى RCS، حيث تعد نوعا أكثر تطورا من رسائل SMS الاتصالات، في الولايات المتحدة في عام 2020.
وكشفت شركة جوجل عن رسائل دردشة RCS كمنصة إرسال الرسائل النصية الأساسية في عام 2018 وفي نوفمبر الماضى، أعلنت أنها تقوم بالفعل بتوسيعها للمستخدمين في الولايات المتحدة.
وعند إضافة ميزة التشفير الكامل في تطبيق Google Messages سيتوفر للمستخدمين إرسال رسائل تسمح بإضافة الصور وإرسالها مباشرة عبر التطبيق فى نفس الوقت، كما أنه يمكن إرسال رسائل تتكون من 160 إلى 8000 حرف، بالإضافة إلى مشاركة الملفات كبيرة الحجم من خلال تقنية RCS، التى تتيح إرسال الصور عالية الدقة ومقاطع الفيديو، وأيضا محمية من الاختراق.
ومؤخرا وصل تطبيق Google Messages للرسائل إلى أكثر من مليار تحميل من قبل المستخدمين على متجر تطبيقات جوجل Google Play Store، في أقل من عام فقط منذ إصداره، حيث حاز على إعجاب المستخدمين منذ إصداره، لتمتعه بالعديد من الخصائص والمميزات التى تجعل من استخدامه سهلا وبسيطا وموفرا للوقت.