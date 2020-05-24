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محافظات

لأول مرة في عيد الفطر.. حدائق كفر الشيخ مغلقة وخالية من الناس.. فيديو وصور

الأحد 24/مايو/2020 - 01:48 م
غلق حدائق كفر الشيخ
غلق حدائق كفر الشيخ
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محمود زيدان
أغلقت الحدائق العامة والمتنزهات بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، أبوابها، في أول أيام عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء جمال نور الدين، بإغلاق الحدائق العامة والمتنزهات بمنع دخول الجمهور، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد فوزي، مدير حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، إن صنعاء أشهر الحدائق العامة بالمحافظة، وكانت في الأعياد تكتظ بالمواطنين، خاصة في عيد الفطر المبارك، إلا أن هذا العام بسبب أزمة كورونا، تم إغلاق الحديقة تنفيذًا لتوجيهات المحافظ حرصًا على سلامة المواطنين ولمنع التجمعات وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء. 

ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، علي الغلق الكامل لحديقة صنعاء بالمدينة، واستمرار الغلق لكافة الحدائق العامة أو المتنزهات أو الشواطئ، بالإضافة إلي الميادين العامة التى تحتوى على مسطحات خضراء وكافة الأماكن التي قد تشهد تجمعات، طبقًا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن. 

كما أكد محافظ كفرالشيخ، علي التنسيق والتعاون مع  الجهات الأمنية، ‫بانتشار وتواجد رجال الشرطة ودوريات أمنية بجميع الأماكن العامة والميادين، والشوارع والطرق الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج المحافظة، لتحقيق الانضباط، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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لأول مرة في عيد الفطر.. حدائق كفر الشيخ مغلقة وخالية من الناس.. فيديو وصور
لأول مرة في عيد الفطر.. حدائق كفر الشيخ مغلقة وخالية من الناس.. فيديو وصور
لأول مرة في عيد الفطر.. حدائق كفر الشيخ مغلقة وخالية من الناس.. فيديو وصور
لأول مرة في عيد الفطر.. حدائق كفر الشيخ مغلقة وخالية من الناس.. فيديو وصور
لأول مرة في عيد الفطر.. حدائق كفر الشيخ مغلقة وخالية من الناس.. فيديو وصور
لأول مرة في عيد الفطر.. حدائق كفر الشيخ مغلقة وخالية من الناس.. فيديو وصور
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