AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا .. محمد صلاح يحتفل بـ عيد الفطر المبارك .. ومسلسل النهاية يتصدر تويتر

الأحد 24/مايو/2020 - 04:06 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية.


دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج رجاء الجداوي بعد إصابتها بـ فيروس كورونا وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا وجاءت التغريدات كالاتى :
سلامتك يا برنسيسة وترجعيلنا بالسلامة ...
#رجاء_الجداوي


احتفل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد  بعيد الفطر البمارك ونشر فيديو له من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج النهاية يوسف الشريف وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : 


احتفال محمد صلاح نجم نادى ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر بـ عيد الفطر المبارك.
ونشر صلاح صورًا لـ "البلالين"، داخل منزله من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " 


هنأت الفنانة لقاء الخميسى متابعيها على إنستجرام بعيد الفطر المبارك.

ونشرت لقاء الخميسى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف يتصدر تويتر

هاشتاج #النهاية يتصدر تويتر.. شاهد

بعد تحري رؤية هلال شهر شوال.. هاشتاج عيد الفطر يتصدر تويتر

موجز السوشيال ميديا.. هشام عشماوي يتصدر تويتر.. المتابعون: هدية العيد وصلت.. وأحمد زاهر يوجه رسالة لـ مخرج البرنس

بعد إعلان إصابتها بـ كورونا.. #رجاء_الجداوي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

مسلسل النهاية يتصدر تويتر ... ومغردون: شابووه فكرته وصلت

ترشيحاتنا

التحالف العالمي للقاحات: علاج كورونا يظهر للنور خلال الخريف المقبل

يا خطافة الرجالة.. هبة عبد الغنى تروى كواليس فرصة تانية

شوبير: لاعب بمنتخب مصر نصب على الجوهري للمشاركة في مونديال 90.. فيديو

أحترم تعاقداتي.. فضل الله ينفي متابعته لقضية نادي القرن

أخبار الرياضة.. وفاة 41 مشجعا فى مباراة ليفربول وأتلتيكو.. صلاح يحتفل بعيد الفطر.. النني يحذر بشكتاش

أستاذ مناعة يحذر من أكل الرنجة والفسيخ بسبب ارتفاع درجات الحرارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعالج التجاعيد .. فوائد غير متوقعة عند استخدام فيتامين سي بهذه الطريقة

طبيب يكشف نتيجة جديدة عن لقاح أوكسفورد

بفستان أوف شولدر.. يسرا بإطلالة ملونة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد