موجز السوشيال ميديا .. محمد صلاح يحتفل بـ عيد الفطر المبارك .. ومسلسل النهاية يتصدر تويتر

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية.
دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج رجاء الجداوي بعد إصابتها بـ فيروس كورونا وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا وجاءت التغريدات كالاتى :
سلامتك يا برنسيسة وترجعيلنا بالسلامة ...
#رجاء_الجداوي
احتفل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد بعيد الفطر البمارك ونشر فيديو له من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج النهاية يوسف الشريف وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :
احتفال محمد صلاح نجم نادى ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر بـ عيد الفطر المبارك.
ونشر صلاح صورًا لـ "البلالين"، داخل منزله من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "
هنأت الفنانة لقاء الخميسى متابعيها على إنستجرام بعيد الفطر المبارك.
ونشرت لقاء الخميسى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".