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رياضة

بعد انتهاء أزمة حبسه.. حمدي النقاز وزوجته يهنئان جمهوره بالعيد.. شاهد

الأحد 24/مايو/2020 - 06:25 م
حمدى النقاز
حمدى النقاز
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محمد بدران

حرص التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق على تهنئة جمهوره عبر حسابه على "انستجرام" بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.


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وظهر النقاز بإطلالة رومانسية بصحبة زوجته وعلق قائلًا: "‏‏‏‏‏إن شاء الله عيدكم مبروك ❤️❤️ 🙏🏻".


وكان حمدي النقاز فاز مؤخرا بقضيته ضد نادي الزمالك، حيث حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم القلعة البيضاء مليونا و300 ألف دولار لصالحه.

 

وكانت محكمة سوسة، قضت بحبس حمدي النقاز 4 أشهر بجانب غرامة 100 دينار، مع إيقاف التنفيذ، بسبب اعتدائه على موظف عمومي.


وفسخ حمدي النقاز تعاقده مع الزمالك من طرف واحد، في شهر ديسمبر الماضي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

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Inchalah 3idkom mabrouk ❤️❤️🥰🙏🏻

A post shared by Hamdi & Merva (@al_naguez_hamdi) on

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