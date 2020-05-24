بعد انتهاء أزمة حبسه.. حمدي النقاز وزوجته يهنئان جمهوره بالعيد.. شاهد

حرص التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق على تهنئة جمهوره عبر حسابه على "انستجرام" بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.





من جنة الزمالك لبهدلة المحاكم.. الإفراج عن حمدي النقاز مع إيقاف التنفيذ.. القصة كاملة





وظهر النقاز بإطلالة رومانسية بصحبة زوجته وعلق قائلًا: "‏‏‏‏‏إن شاء الله عيدكم مبروك ❤️❤️ 🙏🏻".





وكان حمدي النقاز فاز مؤخرا بقضيته ضد نادي الزمالك، حيث حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم القلعة البيضاء مليونا و300 ألف دولار لصالحه.





وكانت محكمة سوسة، قضت بحبس حمدي النقاز 4 أشهر بجانب غرامة 100 دينار، مع إيقاف التنفيذ، بسبب اعتدائه على موظف عمومي.



