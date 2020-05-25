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رياضة

صراع الصدارة .. 7 مواجهات قوية لـ بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وديربي مرتقب

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:04 م
بروسيا دورتموند وبايرن
بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ
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عبدالله هشام
انتهت امس الاحد منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى الالماني لموسم 2019-2020 ، والذي يشهد صراعا شرسا بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند علي تحقيق اللقب.

ويحتل فريق بايرن ميونخ المركز الاول برصيد 61 في جدول ترتيب الدورى الالمانى الممتاز " البوندسليجا" بينما جاء فريق بوروسيا دورتموند في المركز الثاني برصيد 57 نقطة وخلفهم لابيزيج المركز في الثالث برصيد 54 نقطة. 




ويتبقي 7 جولات فقط في صراع الدورى الالماني ابرزها الجولة المقبلة التى تشهد احدى اقوي المباريات في الدوريات الخمسة الكبري وهو لقاء بايرن ميونخ امام بوروسيا دورتموند الذي يقام غدا في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة .

ونعرض لكم المواجهات المتبقية لكل فريق : 

بايرن ميونخ : بوروسيا دورتموند  "خارج  ، دوسلدورف ، بايرن ليفركوزن "خارج "، مونشنجلادباخ ، فيردر بلايمن  "خارج" ، فرايبورج ، فولفسبورج "خارج" .

بينما بوروسيا دورتموند : بايرن ميونخ ، بادربورن "خارج" ، هيرتا برلين ، دوسلفدورف "خارج" ، ماينز ، لايبزيج "خارج" ، هوفنهايم .
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