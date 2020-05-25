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حوادث

اختلفوا على مبلغ مالي من بيع المخدرات.. 3 عاطلين يقتلون شابا ويحرقون جثته في حلوان

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:40 م
جثة - ارشيفيه
جثة - ارشيفيه
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عمرو خليفة
أمرت جهات التحقيق، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم لاتهامهم بقتل شاب ذبحًا وتشويه جثته وحرقها وإلقائها داخل مبني مجهور بجوار مستشفي الحميات بحلوان، بسبب خلافات مالية جراء بيع المخدرات.


وكشفت التحقيقات أن المتهمين، حسن أ. وسيد ب. ومحمد أ.، اختلفوا فيما بينهم على مبلغ مالي جراء بيع المخدرات بالمنطقة فقاموا باستدراج المجني عليه إلى مبني مهجور تابع لهيئة الإسعاف بجوار مستشفي الحميات، وحاولوا الاستيلاء على ما معه من نقود، وعندما قاومهم، قاموا بذبحه وتشويه جثته والاستيلاء على ما معه من نقود وهاتف محمول، وإشعال النيران فيها لتشويه معالمها حتى لا يتم التعرف عليه، وفروا هاربين.


وكان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة لشخص مجهول وملقى بأرض فضاء بجوار مستشفى الحميات بدائرة القسم.


على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ ، وجار كشف ملابسات الجريمة ، حيث تم تشكيل فريق بحث للتوصل الى مرتكب الجريمة ، من خلال استخدام التقنيات الحديثة وتحديد هوية القتيل وفحص علاقاته.


تم تحرير محضر وبإخطار النيابة العامة استعجلت تحريات رجال المباحث عن الحادث.
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