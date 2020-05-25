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أخبار العالم

السعودية تعلن بدء مرحلة جديدة مع أزمة كورونا لعودة الحياة مجددا.. تفاصيل

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:02 م
السعودية تعلن بدء
السعودية تعلن بدء مرحلة جديدة مع أزمة كورونا لعودة الحياة
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شيماء مصطفى
أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أنه بداية من الخميس المقبل ستنتقل البلاد إلى مرحلة جديدة وبشكل تدريجي حتى تعود إلى الحياة الطبيعية.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أكد الربيعة أن المرحلة المقبلة سيتم وضع تصورًا مرحليا واضحًا لها يعتمد على مؤشرين، هما القدرات الاستيعابية للحالات الحرجة، والتوسع في الفحوصات.


وأشار إلى أن اتخاذ المملكة إجراءات احترازية مبكرة، أعطتنا الفرصة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد والاستعداد له، ونشر الثقافة والوعي في المجتمع.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت، اليوم الإثنين، عن تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 74795 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة في المملكة 399 حالة، فيما وصلت حالات التعافي في المملكة إلى 45688 حالة .
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