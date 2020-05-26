42 % من قراء صدى البلد يرفضون عودة أزارو لـ الأهلي

أجرى موقع "صدى البلد" الإخباري، استفتاء في الأيام الماضية، حول رأي جماهير النادي الأهلي، في عودة المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الفريق، عقب انتهاء إعارته مع الاتفاق السعودي، خلال الفترة المقبلة.



