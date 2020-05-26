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رياضة

42 % من قراء صدى البلد يرفضون عودة أزارو لـ الأهلي

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 10:01 ص
أزارو
أزارو
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إسراء أشرف
أجرى موقع "صدى البلد" الإخباري، استفتاء في الأيام الماضية، حول رأي جماهير النادي الأهلي، في عودة المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الفريق، عقب انتهاء إعارته مع الاتفاق السعودي، خلال الفترة المقبلة.

ورفض 42% من قراء صدى البلد الذين شاركوا في الاستفتاء عودة أزارو للنادي الأهلي، فى المقابل 36% قالوا نعم، فيما جاء عدم الاهتمام بنسبة 22%.

وكان أعلن نادي الاتفاق، في الأيام السابقة، عدم رغبته في شراء عقد أزارو، وعودته للأهلي، عقب انتهاء فترة إعارته.

وقال خالد العطوى، المدير الفني للاتفاق: "نعتقد أن استمرار اللاعبين الحاليين هو استقرار للفريق، لكن أزارو سيستمر إذا تم استئناف الدوري حتى نهاية إعارته فقط".

وانضم أزارو لاعب الأهلي إلى صفوف الاتفاق السعودي، في يناير الماضي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وكان أزارو قد انتقل إلى صفوف الأهلي في صيف 2017، قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي، مقابل مليون و300 ألف دولار، لمدة 4 مواسم.

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