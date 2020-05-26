نشرة السوشيال ميديا.. جوهرة ترقص على غزل البنات مع عمر كمال.. صوفينار تبهر متابعيها على البحر

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:









































طرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أغنية جديدة بعنوان " شوكولاته سايحه جوه كيك" وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك على "يوتيوب.











