نشرة السوشيال ميديا.. جوهرة ترقص على غزل البنات مع عمر كمال.. صوفينار تبهر متابعيها على البحر

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:
طرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أغنية جديدة بعنوان " شوكولاته سايحه جوه كيك" وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك على "يوتيوب.
نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"وظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة جذابة، حيث ارتدت جاكيت جلد باللون الاسود وبدى كت كشف عن كتفيها، فيما تركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية.