AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نشرة السوشيال ميديا.. جوهرة ترقص على غزل البنات مع عمر كمال.. صوفينار تبهر متابعيها على البحر

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:42 م
صوفينار ، جوهرة
صوفينار ، جوهرة
Advertisements
محمد بدران
نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:










طرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أغنية جديدة بعنوان " شوكولاته سايحه جوه كيك" وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك على "يوتيوب.


 

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"وظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة جذابة، حيث ارتدت جاكيت جلد باللون الاسود وبدى كت كشف عن كتفيها، فيما تركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإطلالة ساحرة .. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا

بإطلالة مثيرة .. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا

لاميتا فرنجية تبهر متابعيها فى أحدث إطلالة.. شاهد

موجز السوشيال ميديا.. فتح المساجد في السعودية.. ساويرس: اللي تسيبني عاقلة مش مجنونة

بـ إطلالة جذابة.. صوفينار تبهر متابعيها على البحر

جوهرة ترقص على "غزل البنات" مع عمر كمال.. فيديو

ترشيحاتنا

قرار سعودي جديد بإعادة فتح المطارات للرحلات الجوية

إعلامية تكشف السبب وراء رفع الدول العربية قيود كورونا رغم ارتفاع الإصابات

ردد آخر كلمات الضحية.. ببغاء يصبح شاهدا رئيسيا في جريمة قتل واغتصاب.. اعرف الحكاية

انفجار تانك بنزين بالمنزلة.. ومصرع شخصين وإصابة آخرين

أستاذ مناعة يحذر من ارتداء الأطفال للكمامة لهذا السبب .. فيديو

محام: عقوبات مغلظة تنتظر الشاب مازن واليوتيوبر منة عبد العزيز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 خطوات لحماية حيوانك الأليف من حرارة الصيف

بـالخطوات .. طريقة صناعة المعمول للشيف أحمد عادل

حجر صحي ونوبات عمل مدتها 3 أسابيع .. إجراءات مشددة لحماية ملكة بريطانيا من عدوى كورونا