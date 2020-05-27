القوى العاملة تعلن عن قرارات مبشرة اليوم.. عودة العالقين من أبو ظبى .. تعيين 135 عاملا بالفيوم .. و90 فرصة عمل بالسعودية .. ونشرة التوظيف توفر 10112 فرصة عمل للشباب

وفي نفس السياق أوضح المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد ، أن المهن المطلوبة هي: مبلط، ودهان(نقاش)، وجبس بورد، وسباك، وكهربائي، وعامل عادي، مشيرا إلي أنه نظرًا لتعليق الرحلات الدولية ، والإجراءات الاحترازية بالمملكة سيتم الإعلان عن هذه المهن علي صفحة مكتب التمثيل العمالي بجدة وموقع القنصلية وموقع القنصلية الرسمي، بحيث يكون شغل هذه الفرص ممن استغنت عنهم الشركات أو من باحثي نقل الكفالة علي شركات أخري.

تعيين 135 عاملا بالقطاع الخاص

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، تعيين 135 شابًا من بينهم اثنين من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من واقع رد شهادات القيد "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم.





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فضلًا عن توفير 10112 فرصة عمل للشباب من بينهم 30 فرصة لذوى الهمم بالقطاع الخاص ، من أصحاب المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة، والعمالة الفنية، والعمالة العادية ، وذلك من خلال النشرة الشهرية التي تصدرها الوزارة.



تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من عرفان الشافعى وكيل الوزارة مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم خلال شهر أبريل الماضي، أوضح فيه أن المديرية قامت بصرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية لـ 3934 عاملا بإجمالى مليون و 972 ألفا و 660 جنيها .





وأشار إلي أنه تم تسجيل 138 من راغبى العمل ومختلف المؤهلات بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تلقت المديرية 190 شكوى عمالية، تم تسوية 22 منها وديًا، وتعذر التسوية لـ 122 تم رفعها للقضاء، و37 شكوى تم حفظها، و9 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة .





كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة لنحو 164 منشأة ، من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية ومكاتب التفتيش العمالي .





إعادة العالقين





تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة ،في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، كشف فيه عن رحلة طيران استثنائية لمصر للطيران غدا الخميس من (أبوظبي - مرسي علم) إلي أرض الوطن .

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أنه من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص، تلقي الوزير تقريرا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي حنان شاهين ، أشارت فيه إلى أن السفارة أعلنت عن ترتيب رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران (أبو ظبي - مرسي علم ) للمصريين المسجلين بقوائم العالقين ، والمقرر أن تغادر أبوظبي غدا الخميس في تمام الساعة 16.55 بتوقيت الإمارات .

وذكرت أن الحجز سيكون متاحا علي هذه الرحلة من خلال مركز اتصالات مصر للطيران ( Call Center) 044358444 (الوسيلة الأفضل )، ومكتب مبيعات مصر للطيران بمطار القاهرة ( مبني الركاب رقم 3)، مكتب مبيعات مصر للطيران بأبوظبي شارع الاستقلال - بناية فاضل المزروعي 02634477 ، وعلي المواطنين السابق تسجيل بياناتهم برحلات مرسي علم بالسفارة الحجز علي ( Call Center) 044358444 تلافيا لتزاحم المواطنين أمام مكتب شركة مصر لطيران بأبوظبي.

وأكدت أنه سيتم تطبيق الحجز الصحي الإلزامي لجميع المواطنين المسافرين للقاهرة لفترة سبعة أيام فقط علي نفقة المواطن .



