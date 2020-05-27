خبير يوضحها.. أسباب نفسية تدفع مصابين بفيروس كورونا للهروب من المستشفى





وتمالتعامل مع هذه بالجهات الأمنية بعد الإبلاغ عنهم ، ولكن يتعجب الكثير من أسباب هروب هؤلاء المرضي بالرغم من أن وجوده في المستشفي يساعده في العلاج من الفيروس









وأكد الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية أن هناك دوافع نفسية تكون سبب في هروب المرضي من العزل الصحي ومن المستشفى فور ظهور نتيجةالتحليل.





واشار هاني إلي أن هولاء الأشخاص يهربون بسبب عدم وجودثقافة الوعي والتعامل مع المرض بجدية وعدم اعترافهم امام المجتمع بأنهم مرضي.





قد يخشي البعض بعد الناس عنهم وتجنبهم للتعامل معاهم وبسبب عدم وجود الأهل اللي يدعموهم نفسيا في الخدوع للعلاج اللازم حتي يستطيعوا التعافي وأضاف: يخاف البعض من التنمرالذي يحدث لهم من المجتمع وأنهم مرضي فيروس كورون ا، و

وأوضح: انتشرت الفترة الاخيرة حالات الخوف والفزع من الاصابة ب فيروس كورونا ولذلك لابد ان نوفر التأهيل النفسي ودعم نفسي للمريض داخل مستشفي العزل لأن حالته النفسيه المستقره هتساعده علي الشفاء في اسرع وقت ممكن.