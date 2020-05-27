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مرأة

خبير يوضحها.. أسباب نفسية تدفع مصابين بفيروس كورونا للهروب من المستشفى

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:21 م
صدى البلد
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ريهام قدري
ازدادت في الفترة الأخيرة حالات الهروب من المستشفى  بسبب كورونا، فور علم المريض بأن تحاليله ايجابية وانه حامل ومصاب بالفيروس، وتعددت الحالات في المستشفيات المختلفة بالمحافظات .

وتمالتعامل  مع هذه بالجهات الأمنية بعد الإبلاغ عنهم ، ولكن يتعجب الكثير من أسباب هروب هؤلاء المرضي بالرغم من أن وجوده في المستشفي يساعده في العلاج من الفيروس 


وأكد الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية أن هناك دوافع نفسية تكون سبب في هروب المرضي من العزل الصحي ومن المستشفى فور ظهور نتيجةالتحليل. 

واشار هاني إلي أن  هولاء الأشخاص يهربون  بسبب عدم وجودثقافة الوعي والتعامل مع المرض بجدية وعدم اعترافهم  امام المجتمع بأنهم مرضي. 

وأضاف: يخاف البعض من التنمرالذي يحدث لهم من المجتمع وأنهم مرضي  فيروس كورونا، وقد يخشي البعض بعد الناس عنهم وتجنبهم للتعامل معاهم وبسبب عدم وجود الأهل اللي يدعموهم نفسيا في الخدوع للعلاج اللازم حتي يستطيعوا التعافي
وأوضح:  انتشرت الفترة الاخيرة حالات الخوف والفزع من الاصابة بفيروس كورونا ولذلك لابد ان نوفر التأهيل النفسي ودعم نفسي للمريض داخل مستشفي العزل لأن حالته النفسيه المستقره هتساعده علي الشفاء في اسرع وقت ممكن.
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