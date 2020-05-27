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سيارات

ميني تكشف عن كونتري مان موديل 2021 .. صور

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف
اعلنت شركة ميني الكشف عن تحديث منتصف العمر من طراز كونتري مان 2021 فى موديلها الجديد وذلك قبل إطلاقه رسميا في وقت لاحق من هذا العام ، ووضعت تحديثات طفيفة على الشكل الخارجي وخيارين جديدين من الألوان .


تبدو سيارة الكروس أوفر كونتري مان مألوفة ولكن يمكن تمييزها على الفور عند رؤيتها، بفضل الشبكة الأمامية الجديدة المحاطة بمصابيح LED محدثة، ويحتوي الطراز أيضًا على ممتصات صدمات معدلة وجنوط معاد تصميمها ومصابيح خلفية LED جديدة.


تصميم السيارة مينى الجديدة 

في حين أن تغييرات تصميم  كونتري مان 2021 تبدو متواضعة نسبيًا، إلا أن المصممون أعطوا سيارة  كونتري مان 2021 مجموعة متنوعة من خيارات الألوان تشمل لونين مميزين هما الأبيض الفضي المعدني والأخضر بالإضافة إلى حزمة البيانو الأسود التي تستبدل الكروم بلمسات من اللون الأسود شديد اللمعان على محيط المصابيح الأمامية والشبك ومقابض الأبواب.

تحديثات المقصورة الداخلية لـ كونتري مان 2021

في المقصورة الداخلية، لسيارة  كونتري مان 2021 سيجد السائقون عجلة قيادة رياضية مغطاة بالجلد ومجموعة عدادات رقمية اختيارية جديدة، كما يتباهى الطراز أيضًا بالعديد من القطع المحسنة ونظام معلومات وترفيه محدث مع شاشة قياس 8.8 بوصة، وبالحديث عن الأخير، يدعم النظام أمازون أليكسا، كما سيكون هناك خياران جديدان من الجلود بلون بني أو أزرق.


تغيرات محرك  كونتري مان 2021 الجديد 

تحت غطاء محرك كونتري مان 2021، نجد الأمور مألوفة بعض الشيء، ولكن بالطبع تم تحديث بعض القطع لتحقيق توازن أكبر بين متعة القيادة واستهلاك الوقود، وتأتي نسخ محرك البنزين من كونتري مان مع مرشح جديد للجسيمات، كما أن محركات البنزين ذات الأربع أسطوانات لديها الآن مخرج عادم مجمع مدمج في رأس الأسطوانة لتحسين تبريد غازات العادم ونظام الشحن التوربيني.

أرقام الأداء كونتري الجديدة لـ  كونتري مان 2021

من حيث الأداء فإن سيارة  كونتري مان مان في نسختها الأساسية تأتي بقوة تبلغ 134 حصان ويمكنها التسارع من 0-96 كلم/سا في 9.3 ثانية، ولكن مع نظام الدفع الكلي يمكن أن يزيد هذا الرقم ليصل إلى 9.6 ثانية.

فئة S المتوسطة من السيارة  كونتري مان 2021 تمتلك قوة 189 حصان ويمكنها التسارع من 0-96 كلم/سا في 7.1 أو 7.2 ثانية حسب نظام الدفع، في حين تأتي نسخة الفئة العليا JCW  والمزودة بشكل قياسي مع نظام دفع كلي بقوة 301 حصان ويمكنها التسارع من 0-96 كلم/سا في 4.9 ثانية فقط.

نسخة هجينة من مينى 

النسخة الهجينة عادت مرة أخرى إلى التشكيلة تحت اسم SE كونتري مان ALL4، وتتميز بمحرك بنزين من ثلاث أسطوانات يعمل على تشغيل العجلات الأمامية ومحرك كهربائي يدير العجلات الخلفية، وعندما يعمل المحركان معًا، تبلغ القوة الإجمالية للسيارة 224 حصان وهو ما يسمح بتسارع من 0-96 كلم/سا في 6.5 ثانية، في حين تبلغ السرعة القصوى 196 كلم/سا.

تحديثات إضافية لميني الجديدة 

تحديث نظام ALL4 وخيارات عديدة لناقل الحركة قامت ميني بالكشف عن تحديث منتصف العمر من طراز كونتري مان موديل 2021 وذلك قبل إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام .

في حين أن خيارات المحرك تعتبر نفسها الموجودة في الموديل الحالي، إلا أن الشركة الألمانية كشفت أن نظام ALL4 للدفع الكلي يتميز الآن بناقل حركة ستبترونيك قياسي من 8 سرعات، وبالطبع يمثل ناقل الحركة هذا أحد الخيارات العديدة من علب التروس المختلفة المقدمة على كونتري مان بما في ذلك ستبترونيك من 6 سرعات وDCT من 7 سرعات.

وستُطرح كونتري مان موديل 2021 للبيع في الولايات المتحدة هذا الصيف وسيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات في وقت لاحق .

ميني تكشف عن كونتري مان موديل 2021 .. صور
ميني تكشف عن كونتري مان موديل 2021 .. صور
ميني تكشف عن كونتري مان موديل 2021 .. صور
ميني تكشف عن كونتري مان موديل 2021 .. صور
ميني تكشف عن كونتري مان موديل 2021 .. صور
ميني تكشف عن كونتري مان موديل 2021 .. صور
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