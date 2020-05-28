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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الخميس 28/مايو/2020 - 06:05 ص
شخصية اليوم في علم
شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك
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هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم.
وتقدّم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 28 مايو ، وفقًا لعلم الأرقام.

قالت عبير فؤاد إذا كنت مولودًا في يوم 28 مايو،  فإن ذلك يعني أنك تميل سريعا للغضب والانفعال، ومع ذلك لديك جاذبية وروح مبادرة وإقدام وتنظيم، وتنجذب للثقافة وللفن والجمال، وتبدي مهارة في كل عمل تقوم به.

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نصيحة: هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

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