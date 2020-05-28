بـ هاف ستومك.. ديميت اوزديمير بإطلالة أنثوية جذابة

نشرت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة صيفية جذابة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم.
وارتدت ديميت اوزديمير توب باللون الأوف وايت من الصوف بتصميم هاف ستومك، واختارت معه بنطلون شارلستون باللون الأزرق الجينز، وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير.
ورفعت ديميت اوزديمير شعرها إلى الأعلى بتسريحة الذيل حصان بطريقة انسيابية للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
وأكملت ديميت اوزديمير بماكياج، اكتفت فيه بوضع أحمر شفاه باللون الكشميري، مع وضع الآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.
وأبرزت ديميت اوزديمير إطلالتها بارتداء الإكسسوارات، حيث ارتدت قلادة ذهبية بسيطة حول عنقها ، وهو ما أبرز من بساطة ورقة إطلالتها.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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Zamanlayıcıyla biraz kaynaştık ⏰
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