متابعة تحرج مى عمر بسبب بنطلون





علقت مى عمر على الصورة قائلة : لا تبدا القوة في الصالة الرياضية، بل تبدأ في رأسك.. الاستفادة من الحجر الصحي الخاص بي👊".





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نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها، وقامت إحدى متابعيها بالرد عليها قائلة:





ايه بنطلونك ده ، مش موضة خالص بجد.





يذكر أن مى عمر شاركت رمضان الفائت 2020 فى مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال وهنادى مهنى واحمد خليل وأحمد صلاح حسنى وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.

