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فن

متابعة تحرج مى عمر بسبب بنطلون

الخميس 28/مايو/2020 - 06:37 م
مى عمر
مى عمر
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مريم عزت
نشرت الفنانة مى عمر عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها , وظهرت فى الصورة بملابس كاجوال.

علقت مى عمر على الصورة قائلة : لا تبدا القوة في الصالة الرياضية، بل تبدأ في رأسك.. الاستفادة من الحجر الصحي الخاص بي👊". 

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نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها، وقامت إحدى متابعيها بالرد عليها قائلة: 

ايه بنطلونك ده ، مش موضة خالص بجد. 

يذكر أن مى عمر شاركت رمضان الفائت 2020 فى مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال وهنادى مهنى واحمد خليل وأحمد صلاح حسنى وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى. 

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