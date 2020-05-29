شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

لا يخطو كثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك ، ومعرفة حظهم.

وتقدّم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 29 مايو، وفقًا لـ علم الأرقام





قالت عبير فؤاد إذا كنت مولودًا في يوم 29 مايو، فإن ذلك يعني أن لديك قوة ملاحظة، كما أنك موهوب في تحليل الأحداث وفي التحليلات النفسية.. أنت أيضا تملك حسا فنيا لكنك تميل نحو أن تكون متطلبا جدا.





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نصيحة: في هذا العام قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وأن تظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.



