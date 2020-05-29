بعد التحرر من قيود كورونا.. كيف نستخدم سلاح الكمامة لمواجهة الفيروس؟

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الصحة العالمية نوعان الأولي هي الكمامة التي يستخدمها الفريق الطبي والتي هي عبارة عن شرائط قماشية يتم ارتداؤها على الأنف والفم، وهي كمامات تكون أكثر التصاقا بالوجه وتوصف أحيانا بأقنعة التنفس والثانية مايطلق عليها " إن 95" والذي يوفر حماية جيدة لكن غير كاملة من الرذاذ المعدي، بينما يمنح النوع الأكثر تطورا، "إن 99"، حماية أفضل إلا أن البعض يجد التنفس من خلالها صعبا. والكمامة التي اوصت بها منظمةنوعان الأولي هي الكمامة التي يستخدمها الفريق الطبي والتي هي عبارة عن شرائط قماشية يتم ارتداؤها على الأنف والفم، وهي كمامات تكون أكثر التصاقا بالوجه وتوصف أحيانا بأقنعة التنفس والثانية مايطلق عليها " إن 95" والذي يوفر حماية جيدة لكن غير كاملة من الرذاذ المعدي، بينما يمنح النوع الأكثر تطورا، "إن 99"، حماية أفضل إلا أن البعض يجد التنفس من خلالها صعبا.

لايستطيع احد مهما كانت قوته الإقتصادية ان يتحمل الإجراءات الإحترازية الصارمة التي فُرضت منذ من بداية الازمة لذا كان البديل هو تخفيف تلك القيود والعودة الي الحياة الطبيعية رغم غياب العقار الذي يستطيع مقاومة فيروسالمستجد ولكن البديل لهذا الدواء الذي لم يُكتشف بعد كانت الكمامة الطبية التي الزمت الحكومات مواطنيها بإرتدائها اثناء التواجد خارج المنزل حماية لأنفسهم ومجتمعاتهم.لكن علي الرغم من كونهي السلاح الذي يعتمد عليه العالم بأسره في محاصرة هذا الوباء القاتل الا ان هناك العديد من التحديات التي قد تفرضها الظروف وطبيعة السلاح من بينها ان الكمامة لايستطيع الأطفال دون الثانية من العمر ان يرتدوها وكذا لاتصلح الكمامة للرياضين وفقا لدراسات حديثة اجرتها بعض الجهات المتخصصة ..وهنا يكمن السؤال كيف للعلم التغلب علي تلك التحديات التي تشغل بال الكثير ؟ولإرتداء الكمامة واستعمالها ونزعها والتخلص منها قواعد لايحيد عنها اي شخص حتي لاتكون وبالا علي مرتديها حيث شددتعلي ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون او الكحول قبل الإرتداء وتغطية الفم والأنف والتأكد من عدم وجود فجوات مابين الوجه والكمامة وتجنب لمسها بالأيدي اثناء الاستعمال مع الاستبدال اذا تعرضت للبلل .أما مايخص نزعفلابد الا تُلمس مقدمتها والتخلص منها فور نزعها في حاوية مغلقة مع غسل اليدين بالكحول او بالصابون والماء .