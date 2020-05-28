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انزل شغلك في أمان.. الكمامة والتباعد سلاح لمواجهة فيروس كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 06:00 م
الكمامة والتباعد
الكمامة والتباعد سلاحك لمواجهة فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
مع احتمالية عودة الحياة لطبيعتها خلال الفترة المقبلة، وذهاب الكثير إلى أعمالهم، في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد، ومع بدء ذروة الفيروس بعد أسبوعين، يجب أتباع الطرق الوقائية التي تساعد في الحماية من الفيروس التاجي كورونا.

وفرضت الدولة على المواطنين ارتداء الكمامة في الأماكن العامة حفاظًا على سلامة وأمن الأشخاص من الوباء القاتل كورونا.

وقال كريس كنيون، رئيس وحدة الأمراض المنقولة جنسيا بمعهد الطب المداري بمدينة أنتويرب البلجيكية، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن الكثير من الدول نجحت في إبطاء انتشار الفيروس بسبب ارتداء المواطنين الكمامة في الأماكن العامة.

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فالكمامة تحمي الأشخاص من رذاذ العطس من الأخرين، فتلك القطرات من الممكن أن تكون حاملة لعدوى الفيروس وتنقله للأخرين بسهولة.

وبالرغم من نجاح الكمامة في الحفاظ على صحة الشخص من نقل العدوى من شخص اخر، الا أن التباعد الإجتماعي من أبرز الأسلحة التي تساعد في حماية الفرد من الفيروس المستجد "كوفيد 19"، فعليك أن تترك مسافة آمنة بينك وبين الأشخاص لا تقل عن متر واحد.

ومع ارتداء الكمامة الطبية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، يجب الحرص على بعض العادات الصحية في المنزل للوقاية من الفيروس القاتل كورونا، وذلك عن طريق :

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- غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار بمدة لا تقل عن 20 ثانية.

- التعقيم المستمر بالكحول.

- تناول الأطعمة الصحية التي تعزز من صحة الجهاز المناعي.

- تناول المشروبات المفيدة للجسم.

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