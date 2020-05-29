أيقونة الجمال.. شاهد | أبرز إطلالات الفنانة يسرا في المهرجانات

ودائما ما تحرص الفنانة يسرا

على الظهور بالأزياء المتناسقة مع قوامها، والتى تكشف عن جمالها وتمنحها مظهرا جذابا، بالإضافة إلى أنها دائما تعشق التنويع والتجديد في اختيار الفساتين والتصميمات والتي تتماشى مع ملامحها ولون بشرتها، وتكون مواكبة للموضة العالمية أيضا.