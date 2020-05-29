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مرأة

أيقونة الجمال.. شاهد | أبرز إطلالات الفنانة يسرا في المهرجانات

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:25 م
صدى البلد
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آية التيجي
تصدرت الفنانة  يسرا مؤشر البحث جوجل خلال ساعات هذا اليوم،  وذلك بسبب التصريحات التي أدلت بها عن حياتها الشخصية والصعوبات التي واجهتها عند وفاة والدتها ومرضها، وأيضا قامت بسرد بعض التفاصيل عن كواليس مسلسلها خيانة عهد خلال حضورها كضيفة فى برنامج معكم مني الشاذلي. 

وتتمتع الفنانة يسرا بجمال مختلف وخلاب، وذلك على الرغم من أنها تخطت الـ  60 عاما، حيث إنها تلفت الأنظار بمجرد ظهورها فى أى مناسبة وتتحرك الكاميرا والأنظار إليها تلقائيا دون وعي.

ولم يختلف الأمر منذ ظهورها على الشاشة، حيث إن يسرا دائما ما تهتم بأناقتها، وبأزيائها، بالإضافة إلى تسريحة شعرها، والمكياج الخاص بها، وهو ما جعلها أيقونة الجمال بين فنانات جيلها.

ودائما ما تحرص الفنانة يسرا على الظهور بالأزياء المتناسقة مع قوامها، والتى تكشف عن جمالها وتمنحها مظهرا جذابا، بالإضافة إلى أنها دائما تعشق التنويع والتجديد في اختيار الفساتين والتصميمات والتي تتماشى مع ملامحها ولون بشرتها، وتكون مواكبة للموضة العالمية أيضا.

ولم تكتف يسرا بالملابس والفساتين الجابة والخلابة ، إلا أنها دائما ما تقوم بتنسيق المجوهرات، وتسريحات الشعر والمكياج مما يتناسب ويتناغم مع إطلالتها، لتبرز أنوثتها ورقة ملامحها المعهودة عنها دائما.

وفيما يلي سنقوم بجمع اجمل وابرز إطلالات يسرا في المهرجانات والمناسبات..
أيقونة الجمال.. شاهد | أبرز إطلالات الفنانة يسرا في المهرجانات
يسرا يسرا
يسرا يسرا
يسرا يسرا
يسرا يسرا
يسرا يسرا
يسرا يسرا
يسرا يسرا
يسرا يسرا
يسرا يسرا
يسرا يسرا
يسرا يسرا
يسرا يسرا
يسرا يسرا
يسرا يسرا
يسرا يسرا
يسرا يسرا
يسرا يسرا
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